https://ria.ru/20241205/putin-1987538578.html

Госсовет скоро обсудит итоги года семьи, заявил Путин

Госсовет скоро обсудит итоги года семьи, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024

Госсовет скоро обсудит итоги года семьи, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вскоре Госсовет на своем заседании обсудит итоги Года семьи в России. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:17

2024-12-05T15:17

2024-12-05T15:35

россия

политика

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вскоре Госсовет на своем заседании обсудит итоги Года семьи в России.Глава государства в четверг проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Мы также рассмотрим этот вопрос совсем скоро на заседании Государственного совета, где будут подведены итоги Года семьи", - сказал президент.

https://ria.ru/20241128/moskva-1986299373.html

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россия, политика, владимир путин