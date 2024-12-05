https://ria.ru/20241205/putin-1987538578.html
Госсовет скоро обсудит итоги года семьи, заявил Путин
Госсовет скоро обсудит итоги года семьи, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Госсовет скоро обсудит итоги года семьи, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вскоре Госсовет на своем заседании обсудит итоги Года семьи в России. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:17
2024-12-05T15:17
2024-12-05T15:35
россия
политика
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вскоре Госсовет на своем заседании обсудит итоги Года семьи в России.Глава государства в четверг проводит заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам."Мы также рассмотрим этот вопрос совсем скоро на заседании Государственного совета, где будут подведены итоги Года семьи", - сказал президент.
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россия, политика, владимир путин
Россия, Политика, Владимир Путин
Госсовет скоро обсудит итоги года семьи, заявил Путин
Путин заявил, что вскоре Госсовет обсудит итоги года семьи