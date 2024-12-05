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Путин рассказал о задачах по демографической ситуации - РИА Новости, 05.12.2024
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15:15 05.12.2024 (обновлено: 15:27 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987538052.html
Путин рассказал о задачах по демографической ситуации
Путин рассказал о задачах по демографической ситуации - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о задачах по демографической ситуации
Перелом демографической ситуации является очень сложной задачей, но нужно сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:15
2024-12-05T15:27
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перелом демографической ситуации является очень сложной задачей, но нужно сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не всё от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рассказал о задачах по демографической ситуации

Путин призвал сделать все для выхода на рост рождаемости

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Перелом демографической ситуации является очень сложной задачей, но нужно сделать все, чтобы добиться выхода на рост рождаемости, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уже в следующем году необходимо создать условия для перелома демографической ситуации. Понимаю, что это очень сложная задача, и, честно говоря, по объективным обстоятельствам даже, может быть, не всё от нас зависит. Но нужно сделать все, что зависит от нас, чтобы в дальнейшем добиться выхода рождаемости в нашей стране на уверенный рост", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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