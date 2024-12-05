https://ria.ru/20241205/putin-1987537827.html
Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин
Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин
Мнение россиян при реализации нацпроектов имеет ключевое значение: национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, заявил президент России РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:15
2024-12-05T15:15
2024-12-05T15:15
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мнение россиян при реализации нацпроектов имеет ключевое значение: национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, заявил президент России Владимир Путин. "Именно мнение граждан имеет ключевое значение. Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах", - сказал глава государства во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987537496.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин
Путин заявил о ключевом значении мнения россиян при реализации нацпроектов