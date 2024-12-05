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Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
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15:15 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/putin-1987537827.html
Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин
Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин
Мнение россиян при реализации нацпроектов имеет ключевое значение: национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, заявил президент России РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:15
2024-12-05T15:15
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мнение россиян при реализации нацпроектов имеет ключевое значение: национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, заявил президент России Владимир Путин. "Именно мнение граждан имеет ключевое значение. Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах", - сказал глава государства во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987537496.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Мнение россиян при реализации нацпроектов является ключевым, заявил Путин

Путин заявил о ключевом значении мнения россиян при реализации нацпроектов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мнение россиян при реализации нацпроектов имеет ключевое значение: национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, заявил президент России Владимир Путин.
"Именно мнение граждан имеет ключевое значение. Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах", - сказал глава государства во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта
Вчера, 15:13
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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