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Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта - РИА Новости, 05.12.2024
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15:13 05.12.2024 (обновлено: 15:25 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987537496.html
Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта
Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта
Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится, сообщил президент России Владимир Путин РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:13
2024-12-05T15:25
владимир путин
россия
ркк "энергия"
технологии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится, сообщил президент России Владимир Путин"Отдельно остановлюсь на ракетно-космической промышленности. Знаю, что коллеги еще готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК "Энергия" в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила четкие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987542218.html
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владимир путин, россия, ркк "энергия", технологии
Владимир Путин, Россия, РКК "Энергия", Технологии
Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта

Путин заявил о подготовке нацпроекта по ракетно-космической промышленности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится, сообщил президент России Владимир Путин
"Отдельно остановлюсь на ракетно-космической промышленности. Знаю, что коллеги еще готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК "Энергия" в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила четкие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин назвал совместную задачу правительства и ЦБ
Вчера, 15:25
 
Владимир ПутинРоссияРКК "Энергия"Технологии
 
 
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