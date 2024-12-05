https://ria.ru/20241205/putin-1987537496.html

Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта

Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал о подготовке нового профильного нацпроекта

Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится, сообщил президент России Владимир Путин РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:13

2024-12-05T15:13

2024-12-05T15:25

владимир путин

россия

ркк "энергия"

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Профильный национальный проект, который касается ракетно-космической промышленности, готовится, сообщил президент России Владимир Путин"Отдельно остановлюсь на ракетно-космической промышленности. Знаю, что коллеги еще готовят профильный нацпроект. В его рамках надо обеспечить системный подход, чтобы, как и договаривались на площадке РКК "Энергия" в октябре прошлого года, ракетно-космическая отрасль получила четкие долгосрочные планы комплексного развития и сохраняла ресурс, статус одного из технологических флагманов нашей страны", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987542218.html

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владимир путин, россия, ркк "энергия", технологии