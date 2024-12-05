https://ria.ru/20241205/putin-1987536470.html

Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития в России

Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития в России - РИА Новости, 05.12.2024

Путин назвал 2025 год ключевым для технологического развития в России

Наступающий 2025 год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:10

2024-12-05T15:10

2024-12-05T15:26

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Наступающий 2025 год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России, заявил президент РФ Владимир Путин."Наступающий год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития нашей страны. Я знаю, что на днях правительство эти вопросы обсуждало очень предметно. Коллеги подробно рассматривали эту тему, обсуждали, как обеспечить технологическое лидерство России", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/ekonomika-1987539991.html

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россия, владимир путин, технологии