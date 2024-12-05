https://ria.ru/20241205/putin-1987536345.html
Путин призвал учитывать факторы, влияющие на работу бизнеса
Путин призвал учитывать факторы, влияющие на работу бизнеса - РИА Новости, 05.12.2024
Путин призвал учитывать факторы, влияющие на работу бизнеса
Необходимо учитывать объективные факторы, которые влияют на работу бизнеса, в том числе потребность в кадрах, снабжение предприятий материалами, оборудованием,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:10
2024-12-05T15:10
2024-12-05T15:20
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Необходимо учитывать объективные факторы, которые влияют на работу бизнеса, в том числе потребность в кадрах, снабжение предприятий материалами, оборудованием, заявил президент России Владимир Путин."Не надо думать, что можно отложить принятие назревших решений на потом, нужно действовать здесь и сейчас и при этом учитывать объективные факторы, которые влияют на работу бизнеса. Имею в виду потребность в кадрах, специалистах рабочих профессий, снабжение предприятий материалами, оборудованием, технологическими решениями", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987539416.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал учитывать факторы, влияющие на работу бизнеса
Путин призвал учитывать объективные факторы, влияющие на работу бизнеса