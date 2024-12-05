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Путин дал указание по работе с нацпроектами - РИА Новости, 05.12.2024
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15:09 05.12.2024 (обновлено: 15:17 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987535795.html
Путин дал указание по работе с нацпроектами
Путин дал указание по работе с нацпроектами - РИА Новости, 05.12.2024
Путин дал указание по работе с нацпроектами
При работе над нацпроектами не нужно руководствоваться бюрократической логикой, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:09
2024-12-05T15:17
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. При работе над нацпроектами не нужно руководствоваться бюрократической логикой, заявил президент России Владимир Путин. "Руководствоваться нужно не бюрократической логикой - понизить ориентиры, чтобы упростить нам самим для себя работу, а потом отчитаться, ну, вот не нужно этого делать. Это недопустимо", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Путин отметил, что показатели нацпроектов должны отражать планируемый результат. "Например, городская среда и экологическая обстановка, какие появятся дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, ну, и так далее", - заключил президент РФ.
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Путин призвал не руководствоваться "бюрократической логикой" в достижении национальных целей
Путин призвал не руководствоваться "бюрократической логикой" в достижении национальных целей
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин дал указание по работе с нацпроектами

Путин призвал не применять бюрократическую логику при работе над нацпроектами

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. При работе над нацпроектами не нужно руководствоваться бюрократической логикой, заявил президент России Владимир Путин.
"Руководствоваться нужно не бюрократической логикой - понизить ориентиры, чтобы упростить нам самим для себя работу, а потом отчитаться, ну, вот не нужно этого делать. Это недопустимо", - сказал глава государства на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Путин отметил, что показатели нацпроектов должны отражать планируемый результат. "Например, городская среда и экологическая обстановка, какие появятся дополнительные возможности для малого и среднего бизнеса, ну, и так далее", - заключил президент РФ.
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