https://ria.ru/20241205/putin-1987535014.html

Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики

Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики

Дальневосточные и арктические города России имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:06

2024-12-05T15:06

2024-12-05T15:21

россия

владимир путин

арктика

дальний восток

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дальневосточные и арктические города России имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для нашей страны, а значит, требуют особого внимания", - сказал он.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

арктика

дальний восток

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, арктика, дальний восток, нацпроекты