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Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики - РИА Новости, 05.12.2024
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15:06 05.12.2024 (обновлено: 15:21 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987535014.html
Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики
Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики
Дальневосточные и арктические города России имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:06
2024-12-05T15:21
россия
владимир путин
арктика
дальний восток
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дальневосточные и арктические города России имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для нашей страны, а значит, требуют особого внимания", - сказал он.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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россия, владимир путин, арктика, дальний восток, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Арктика, Дальний Восток, Нацпроекты
Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики

Путин: у городов ДФО и Арктики стратегическое значение, им нужно особое внимание

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дальневосточные и арктические города России имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Напомню, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для нашей страны, а значит, требуют особого внимания", - сказал он.
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