https://ria.ru/20241205/putin-1987535014.html
Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики
Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики
Дальневосточные и арктические города России имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:06
2024-12-05T15:06
2024-12-05T15:21
россия
владимир путин
арктика
дальний восток
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Дальневосточные и арктические города России имеют стратегическое значение для страны и требуют особого внимания, заявил президент РФ Владимир Путин."Напомню, что по итогам Восточного экономического форума было поручение включить в нацпроекты и обеспечить ресурсами мероприятия мастер-планов дальневосточных и арктических городов. Эти населенные пункты имеют стратегическое значение для нашей страны, а значит, требуют особого внимания", - сказал он.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, арктика, дальний восток, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Арктика, Дальний Восток, Нацпроекты
Путин рассказал о стратегическом значении городов ДФО и Арктики
Путин: у городов ДФО и Арктики стратегическое значение, им нужно особое внимание