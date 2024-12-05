https://ria.ru/20241205/putin-1987533004.html

Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам

Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024

Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам

Президент России Владимир Путин предложил подготовить справочник по новым национальным проектам, в котором этапы достижения целей развития России будут изложены РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:04

2024-12-05T15:04

2024-12-05T15:27

россия

владимир путин

нацпроекты

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подготовить справочник по новым национальным проектам, в котором этапы достижения целей развития России будут изложены понятным языком, его подготовка поручена национальному центру "Россия"."Предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным обычным гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти. О тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации нацпроектов. Я прошу национальный центр "Россия" подготовить такой справочник, а правительство – оказать необходимую поддержку", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что нужно подробно и в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые "заточены" новые нацпроекты.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов" Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов" 2024-12-05T15:04 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, нацпроекты, общество