https://ria.ru/20241205/putin-1987533004.html
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам
Президент России Владимир Путин предложил подготовить справочник по новым национальным проектам, в котором этапы достижения целей развития России будут изложены РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:04
2024-12-05T15:04
2024-12-05T15:27
россия
владимир путин
нацпроекты
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подготовить справочник по новым национальным проектам, в котором этапы достижения целей развития России будут изложены понятным языком, его подготовка поручена национальному центру "Россия"."Предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным обычным гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти. О тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации нацпроектов. Я прошу национальный центр "Россия" подготовить такой справочник, а правительство – оказать необходимую поддержку", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что нужно подробно и в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые "заточены" новые нацпроекты.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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РИА Новости
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Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов"
Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов"
2024-12-05T15:04
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, нацпроекты, общество
Россия, Владимир Путин, Нацпроекты, Общество
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам
Путин призвал подготовить справочник по нацпроектам с этапами достижения целей