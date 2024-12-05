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Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
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15:04 05.12.2024 (обновлено: 15:27 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987533004.html
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам
Президент России Владимир Путин предложил подготовить справочник по новым национальным проектам, в котором этапы достижения целей развития России будут изложены РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:04
2024-12-05T15:27
россия
владимир путин
нацпроекты
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подготовить справочник по новым национальным проектам, в котором этапы достижения целей развития России будут изложены понятным языком, его подготовка поручена национальному центру "Россия"."Предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным обычным гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти. О тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации нацпроектов. Я прошу национальный центр "Россия" подготовить такой справочник, а правительство – оказать необходимую поддержку", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он отметил, что нужно подробно и в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые "заточены" новые нацпроекты.
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов"
Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов"
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россия, владимир путин, нацпроекты, общество
Россия, Владимир Путин, Нацпроекты, Общество
Путин предложил подготовить справочник по новым нацпроектам

Путин призвал подготовить справочник по нацпроектам с этапами достижения целей

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил подготовить справочник по новым национальным проектам, в котором этапы достижения целей развития России будут изложены понятным языком, его подготовка поручена национальному центру "Россия".
«
"Предлагаю составить специальный справочник, где не канцелярским, а именно понятным обычным гражданским языком будет рассказано о конкретных этапах, которые предстоит пройти. О тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации нацпроектов. Я прошу национальный центр "Россия" подготовить такой справочник, а правительство – оказать необходимую поддержку", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он отметил, что нужно подробно и в доступной форме информировать граждан о целях, задачах и показателях, на которые "заточены" новые нацпроекты.
Путин: Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения
Вчера, 14:57
 
РоссияВладимир ПутинНацпроектыОбщество
 
 
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