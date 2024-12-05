https://ria.ru/20241205/putin-1987531580.html

Путин попросил проработать с регионами вопросы финансирования нацпроектов

Путин попросил проработать с регионами вопросы финансирования нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024

Путин попросил проработать с регионами вопросы финансирования нацпроектов

Президент России Владимир Путин попросил кабмин до нового года, и, если потребуется, в новогодние каникулы, проработать с регионами вопросы финансирования новых РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T15:01

2024-12-05T15:01

2024-12-05T15:11

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин до нового года, и, если потребуется, в новогодние каникулы, проработать с регионами вопросы финансирования новых нацпроектов."Рассчитываю, что руководители регионов отдельно остановятся на этой теме в своих докладах, а правительство прошу в те дни, что остались до новогодних мероприятий по всей стране, если понадобится, то и в эти праздничные, достаточно длительные мероприятия решить обозначенные вопросы, поработать дополнительно, чтобы в регионах были и средства, и четкое понимание поставленных задач", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.По его словам, в регионах пока нет полной картины, как, в каких объемах и в какие сроки будут выделяться федеральные ресурсы."Мне кажется, возникает риск, что практическая работа по нацпроектам в начале года может забуксовать", - отметил президент.

https://ria.ru/20241205/putin-1987535795.html

россия

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владимир путин, россия