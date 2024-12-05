https://ria.ru/20241205/putin-1987530966.html
Работа по нацпроектам затянулась, заявил Путин
Работа по нацпроектам затянулась, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Работа по нацпроектам затянулась, заявил Путин
Работа по национальным проектам несколько затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования, заявил президент России Владимир РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:59
2024-12-05T14:59
2024-12-05T15:22
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работа по национальным проектам несколько затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования, заявил президент России Владимир Путин."К сожалению, эта работа несколько затянулась, не получилось в полной мере синхронизировать и увязать друг с другом бюджетный процесс и составление нацпроекта. В результате в регионах пока нет полной картины, как, в каких объемах и в какие сроки будет выделяться федеральный ресурс", - сказал Путин во время выступления на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.В четверг в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
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Путин: работа по нацпроектам несколько затянулась
Работа по нацпроектам несколько затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования, заявил Путин. Нельзя допускать, чтобы в начале следующего года практическая работа по нацпроектам могла забуксовать, добавил президент.
2024-12-05T14:59
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владимир путин, россия
Работа по нацпроектам затянулась, заявил Путин
Путин заявил, что работа по нацпроектам несколько затянулась