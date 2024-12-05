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Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения - РИА Новости, 05.12.2024
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14:57 05.12.2024 (обновлено: 19:37 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения - РИА Новости, 05.12.2024
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения
Президент Владимир Путин на совещании с правительством дал поручения по реализации нацпроектов. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:57
2024-12-05T19:37
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством дал поручения по реализации нацпроектов. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости. Новые нацпроекты:&quot;Сегодня в рамках нашего совета предлагаю еще раз сверить решения и подходы, которые в них (новые нацпроекты. — Прим. ред.) заложены&quot;, — сказал Путин.Цель нацпроектов — улучшить жизнь людей:&quot;Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах&quot;, — подчеркнул глава государства.Отстающие направления:&quot;Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня — сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано: то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то. Все понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми&quot;, — указал президент.Поручения по реализации национальных проектов:"Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях", — отметил Путин.
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Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов"
Путин: "Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов"
2024-12-05T14:57
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Путин: работа по нацпроектам несколько затянулась
Работа по нацпроектам несколько затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования, заявил Путин. Нельзя допускать, чтобы в начале следующего года практическая работа по нацпроектам могла забуксовать, добавил президент.
2024-12-05T14:57
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PT1M22S
Путин призвал не руководствоваться "бюрократической логикой" в достижении национальных целей
Путин призвал не руководствоваться "бюрократической логикой" в достижении национальных целей
2024-12-05T14:57
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PT0M16S
Путин: "Все наши планы и программы опираются на положение дел в экономике"
Путин: "Все наши планы и программы опираются на положение дел в экономике"
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владимир путин
Владимир Путин
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения

Путин попросил кабмин изучить нацпроекты и привести в соответствие показатели

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством дал поручения по реализации нацпроектов. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости.

Новые нацпроекты:

  • правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов;
  • их запустят со следующего года, нацпроекты рассчитаны на выполнение в течение шести лет;
  • кабмин при реализации новых национальных проектов должен учесть результаты анализа Счетной палаты по национальным проектам с 2019 по 2024 год;
  • правительство до нового года или, если потребуется, в новогодние каникулы проработает с регионами вопросы финансирования новых нацпроектов;
  • в течение месяца нужно предусмотреть в новых нацпроектах отдельные мероприятия по развитию городов Дальнего Востока и Арктической зоны;
  • правительство и регионы должны предложить корректировки в новые нацпроекты;
  • следующий Совет по стратегическому развитию и нацпроектам пройдет в июне, там обсудят начало реализации новых нацпроектов;
  • необходимо подготовить справочник по новым нацпроектам, где будут понятным языком изложены этапы достижения целей развития.
«

"Сегодня в рамках нашего совета предлагаю еще раз сверить решения и подходы, которые в них (новые нацпроекты. — Прим. ред.) заложены", — сказал Путин.

О запуске новых национальных проектов президент объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. Весной правительство подготовило список из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие".

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Цель нацпроектов — улучшить жизнь людей:

  • мнение граждан имеет ключевое значение;
  • за исполнением нацпроектов должны следовать видимые результаты — построенные объекты социальной инфраструктуры;
  • наиболее заметные результаты нацпроектов, по мнению россиян, достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг;
  • эффективность работы правительства по нацпроектам будет оцениваться с использованием социологических опросов;
  • нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты.
«

"Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах", — подчеркнул глава государства.

Отстающие направления:

  • необходимо обратить особое внимание на отстающие направления, такие как уровень медицинской помощи и доступность жилья, положение дел в которых часто не устраивает людей;
  • работа по нацпроектам несколько затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования;
  • целевые показатели национальных проектов должны быть основаны на реальном положении дел в стране, сейчас так не во всех из них;
  • есть риск, что в начале года практическая работа по нацпроектам может забуксовать, этого нельзя допускать;
  • недопустимо руководствоваться бюрократической логикой, понижая ориентиры и упрощая самим себе работу, чтобы потом отчитаться.
«

"Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня — сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано: то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то. Все понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми", — указал президент.

Поручения по реализации национальных проектов:

  • расходы нацпроектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы;
  • эффект от реализации национальных проектов России должен быть комплексным, они не носят ведомственный или отраслевой характер;
  • правительству с регионами поручено проанализировать каждое из проблемных направлений действующих национальных проектов;
  • создана рабочая группа для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов, ее возглавит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;
  • готовится профильный нацпроект по ракетно-космической промышленности;
  • профильным комиссиям Госсовета необходимо держать на контроле нацпроекты, касающиеся благополучия и качества жизни семей с детьми;
  • кабмин должен оперативно изучить все национальные проекты и привести показатели в соответствие с реальным положением дел.
«
"Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях", — отметил Путин.
 
Владимир Путин
 
 
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