https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения

Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения - РИА Новости, 05.12.2024

Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения

Президент Владимир Путин на совещании с правительством дал поручения по реализации нацпроектов. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:57

2024-12-05T14:57

2024-12-05T19:37

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с правительством дал поручения по реализации нацпроектов. Главное из выступления российского лидера — в материале РИА Новости. Новые нацпроекты:"Сегодня в рамках нашего совета предлагаю еще раз сверить решения и подходы, которые в них (новые нацпроекты. — Прим. ред.) заложены", — сказал Путин.Цель нацпроектов — улучшить жизнь людей:"Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах", — подчеркнул глава государства.Отстающие направления:"Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня — сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано: то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то. Все понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми", — указал президент.Поручения по реализации национальных проектов:"Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях", — отметил Путин.

https://ria.ru/20241029/putin-1980735124.html

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владимир путин