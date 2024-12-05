Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения

Путин попросил кабмин изучить нацпроекты и привести в соответствие показатели
Новые нацпроекты:
- правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов;
- их запустят со следующего года, нацпроекты рассчитаны на выполнение в течение шести лет;
- кабмин при реализации новых национальных проектов должен учесть результаты анализа Счетной палаты по национальным проектам с 2019 по 2024 год;
- правительство до нового года или, если потребуется, в новогодние каникулы проработает с регионами вопросы финансирования новых нацпроектов;
- в течение месяца нужно предусмотреть в новых нацпроектах отдельные мероприятия по развитию городов Дальнего Востока и Арктической зоны;
- правительство и регионы должны предложить корректировки в новые нацпроекты;
- следующий Совет по стратегическому развитию и нацпроектам пройдет в июне, там обсудят начало реализации новых нацпроектов;
- необходимо подготовить справочник по новым нацпроектам, где будут понятным языком изложены этапы достижения целей развития.
"Сегодня в рамках нашего совета предлагаю еще раз сверить решения и подходы, которые в них (новые нацпроекты. — Прим. ред.) заложены", — сказал Путин.
О запуске новых национальных проектов президент объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. Весной правительство подготовило список из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие".
Цель нацпроектов — улучшить жизнь людей:
- мнение граждан имеет ключевое значение;
- за исполнением нацпроектов должны следовать видимые результаты — построенные объекты социальной инфраструктуры;
- наиболее заметные результаты нацпроектов, по мнению россиян, достигнуты в дошкольном образовании, состоянии дорог, удобстве получения госуслуг;
- эффективность работы правительства по нацпроектам будет оцениваться с использованием социологических опросов;
- нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты.
"Национальные проекты должны на деле решать проблемы российских семей, вести к повышению качества жизни людей во всех регионах", — подчеркнул глава государства.
Отстающие направления:
- необходимо обратить особое внимание на отстающие направления, такие как уровень медицинской помощи и доступность жилья, положение дел в которых часто не устраивает людей;
- работа по нацпроектам несколько затянулась, в регионах пока нет полной картины по поводу федерального финансирования;
- целевые показатели национальных проектов должны быть основаны на реальном положении дел в стране, сейчас так не во всех из них;
- есть риск, что в начале года практическая работа по нацпроектам может забуксовать, этого нельзя допускать;
- недопустимо руководствоваться бюрократической логикой, понижая ориентиры и упрощая самим себе работу, чтобы потом отчитаться.
"Ни в коем случае, прошу вас, чтобы никто не прикрывался сложностями текущего дня — сложностей всегда хватает. Вы знаете, как мы многократно переносили принятие решений в этой сфере. Ясно, что это связано: то одно мешает, то другое, пандемия, то еще что-то. Все понятно, сейчас тоже свои проблемы, но нужно просто реально смотреть на наши обязательства перед страной, перед обществом, перед людьми", — указал президент.
Поручения по реализации национальных проектов:
- расходы нацпроектов станут приоритетами федерального бюджета на предстоящие годы;
- эффект от реализации национальных проектов России должен быть комплексным, они не носят ведомственный или отраслевой характер;
- правительству с регионами поручено проанализировать каждое из проблемных направлений действующих национальных проектов;
- создана рабочая группа для координации деятельности российских институтов развития в рамках нацпроектов, ее возглавит председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов;
- готовится профильный нацпроект по ракетно-космической промышленности;
- профильным комиссиям Госсовета необходимо держать на контроле нацпроекты, касающиеся благополучия и качества жизни семей с детьми;
- кабмин должен оперативно изучить все национальные проекты и привести показатели в соответствие с реальным положением дел.