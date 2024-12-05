https://ria.ru/20241205/putin-1987529885.html

Путин поручил учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем

Путин поручил учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем - РИА Новости, 05.12.2024

Путин поручил учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем

Президент России Владимир Путин попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа по национальным проектам с 2019 по... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:56

2024-12-05T14:56

2024-12-05T15:02

общество

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа по национальным проектам с 2019 по 2024 год, которые сделает Счетная палата."Правительство прошу их (выводы и рекомендации Счетной палаты после анализа исполнения нацпроектов - ред.) учесть при реализации новых нацпроектов. Они призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период фактически до середины следующего десятилетия", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

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общество, владимир путин, россия, экономика