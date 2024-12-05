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Путин поручил учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем - РИА Новости, 05.12.2024
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14:56 05.12.2024 (обновлено: 15:02 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987529885.html
Путин поручил учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем
Путин поручил учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поручил учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем
Президент России Владимир Путин попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа по национальным проектам с 2019 по... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:56
2024-12-05T15:02
общество
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа по национальным проектам с 2019 по 2024 год, которые сделает Счетная палата."Правительство прошу их (выводы и рекомендации Счетной палаты после анализа исполнения нацпроектов - ред.) учесть при реализации новых нацпроектов. Они призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период фактически до середины следующего десятилетия", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам
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общество, владимир путин, россия, экономика
Общество, Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем

Путин поручил правительству учесть результаты анализа по нацпроектам в будущем

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство при реализации новых национальных проектов учесть результаты анализа по национальным проектам с 2019 по 2024 год, которые сделает Счетная палата.
"Правительство прошу их (выводы и рекомендации Счетной палаты после анализа исполнения нацпроектов - ред.) учесть при реализации новых нацпроектов. Они призваны дать ответ на актуальные вызовы, стоящие перед нашей страной, решить задачи стратегического значения, важные для развития России на долгосрочный период фактически до середины следующего десятилетия", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин: Нужно подробно, а главное, в доступной форме информировать граждан о целях нацпроектов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Без пробуксовки и бюрократии. Путин дал правительству новые поручения
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