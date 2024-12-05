https://ria.ru/20241205/putin-1987529784.html

Путин: правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов

Путин: правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов - РИА Новости, 05.12.2024

Путин: правительство подготовило документы для запуска новых нацпроектов

Правительство России подготовило соответствующие документы для запуска новых национальных проектов на последующие шесть лет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:56

2024-12-05T14:56

2024-12-05T15:08

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России подготовило соответствующие документы для запуска новых национальных проектов на последующие шесть лет, заявил президент РФ Владимир Путин."Главным инструментом, новым маршрутом для достижения национальных целей станут новые нацпроекты. Они будут запущены со следующего года и рассчитаны на выполнение в течение шести лет. Соответствующие документы правительством подготовлены. Сегодня в рамках нашего совета предлагаю еще раз сверить решения и подходы, которые в них заложены", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://realty.ria.ru/20241205/zhile-1987535226.html

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россия, владимир путин, экономика