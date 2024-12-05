https://ria.ru/20241205/putin-1987529661.html
Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба
Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба - РИА Новости, 05.12.2024
Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба
Провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:55
2024-12-05T14:55
2024-12-05T15:08
владимир путин
экономика
транссибирская магистраль
байкало-амурская магистраль
россия
нацпроекты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, сообщил президент России Владимир Путин."За шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы нарастили объем работ по восточному полигону железных дорог. Провозные способности БАМа и Транссиба - наших опорных магистралей, существенно увеличились", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, транссибирская магистраль, байкало-амурская магистраль, россия, нацпроекты
Владимир Путин, Экономика, Транссибирская магистраль, Байкало-Амурская магистраль, Россия, Нацпроекты
Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба
Путин: провозная способность БАМа и Транссиба увеличилась за последние годы