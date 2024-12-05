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Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба - РИА Новости, 05.12.2024
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14:55 05.12.2024 (обновлено: 15:08 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987529661.html
Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба
Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба - РИА Новости, 05.12.2024
Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба
Провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:55
2024-12-05T15:08
владимир путин
экономика
транссибирская магистраль
байкало-амурская магистраль
россия
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, сообщил президент России Владимир Путин."За шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы нарастили объем работ по восточному полигону железных дорог. Провозные способности БАМа и Транссиба - наших опорных магистралей, существенно увеличились", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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владимир путин, экономика, транссибирская магистраль, байкало-амурская магистраль, россия, нацпроекты
Владимир Путин, Экономика, Транссибирская магистраль, Байкало-Амурская магистраль, Россия, Нацпроекты
Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба

Путин: провозная способность БАМа и Транссиба увеличилась за последние годы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"За шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы нарастили объем работ по восточному полигону железных дорог. Провозные способности БАМа и Транссиба - наших опорных магистралей, существенно увеличились", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
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