https://ria.ru/20241205/putin-1987529661.html

Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба

Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба - РИА Новости, 05.12.2024

Путин заявил о существенном росте провозной способности БАМа и Транссиба

Провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:55

2024-12-05T14:55

2024-12-05T15:08

владимир путин

экономика

транссибирская магистраль

байкало-амурская магистраль

россия

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Провозная способность БАМа и Транссиба существенно увеличилась за последние годы, сообщил президент России Владимир Путин."За шесть лет реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы нарастили объем работ по восточному полигону железных дорог. Провозные способности БАМа и Транссиба - наших опорных магистралей, существенно увеличились", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, экономика, транссибирская магистраль, байкало-амурская магистраль, россия, нацпроекты