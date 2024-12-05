https://ria.ru/20241205/putin-1987529242.html
Путин выразил уверенность в увеличении у России стратегических партнеров
Путин выразил уверенность в увеличении у России стратегических партнеров - РИА Новости, 05.12.2024
Путин выразил уверенность в увеличении у России стратегических партнеров
Стратегических партнеров среди дружественных государств у России будет все больше, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:54
2024-12-05T14:54
2024-12-05T15:02
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Стратегических партнеров среди дружественных государств у России будет все больше, уверен президент РФ Владимир Путин."Всё необходимое для формирования национальной платформы развития у нас, безусловно, есть, мы об этом постоянно с вами говорим. И мы будем укреплять, в том числе, с помощью стратегических партнёрств с дружественными нам государствами. Таких партнёров, уверен, будет всё больше и больше, мы с вами видим этот процесс", - сказал Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://ria.ru/20241204/rossiya-1987348251.html
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россия, владимир путин
Путин выразил уверенность в увеличении у России стратегических партнеров
Путин уверен, что у России станет больше стратегических партнеров