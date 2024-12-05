https://ria.ru/20241205/putin-1987528828.html

Путин прокомментировал планы властей по экономике

Путин прокомментировал планы властей по экономике - РИА Новости, 05.12.2024

Путин прокомментировал планы властей по экономике

Все действия и планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:53

2024-12-05T14:53

2024-12-05T15:14

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все действия и планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике, заявил президент России Владимир Путин."Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

https://ria.ru/20241205/putin-1987529885.html

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Путин: "Все наши планы и программы опираются на положение дел в экономике"

Путин: "Все наши планы и программы опираются на положение дел в экономике"

2024-12-05T14:53

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