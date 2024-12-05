https://ria.ru/20241205/putin-1987528828.html
Путин прокомментировал планы властей по экономике
Путин прокомментировал планы властей по экономике - РИА Новости, 05.12.2024
Путин прокомментировал планы властей по экономике
Все действия и планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:53
2024-12-05T14:53
2024-12-05T15:14
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Все действия и планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике, заявил президент России Владимир Путин."Все наши действия, планы и программы опираются на реальное положение дел в экономике, на объективные тенденции в сфере занятости, в промышленности, в финансах, сфере услуг, других отраслях", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
https://ria.ru/20241205/putin-1987529885.html
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Путин: "Все наши планы и программы опираются на положение дел в экономике"
Путин: "Все наши планы и программы опираются на положение дел в экономике"
2024-12-05T14:53
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РИА Новости
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин прокомментировал планы властей по экономике
Путин: планы российских властей опираются на реальное положение дел в экономике