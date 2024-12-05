https://ria.ru/20241205/putin-1987528336.html
Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России
Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России - РИА Новости, 05.12.2024
Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России
Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, превышает 50%, прогресс заметен, но есть еще над чем работать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:52
2024-12-05T14:52
2024-12-05T15:03
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владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, превышает 50%, прогресс заметен, но есть еще над чем работать, заявил президент России Владимир Путин."За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение... Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%... Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен", - сказал президент.Это говорит о том, что перелеты по стране стали удобнее и быстрее, добавил Путин.
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россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России
Путин заявил, что доля авиарейсов, соединяющих города России, выросла