https://ria.ru/20241205/putin-1987528336.html

Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России

Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России - РИА Новости, 05.12.2024

Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России

Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, превышает 50%, прогресс заметен, но есть еще над чем работать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:52

2024-12-05T14:52

2024-12-05T15:03

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, превышает 50%, прогресс заметен, но есть еще над чем работать, заявил президент России Владимир Путин."За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение... Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%... Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен", - сказал президент.Это говорит о том, что перелеты по стране стали удобнее и быстрее, добавил Путин.

https://ria.ru/20241205/putin-1987526089.html

россия

москва

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россия, москва, владимир путин