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Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России - РИА Новости, 05.12.2024
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14:52 05.12.2024 (обновлено: 15:03 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987528336.html
Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России
Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России - РИА Новости, 05.12.2024
Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России
Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, превышает 50%, прогресс заметен, но есть еще над чем работать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:52
2024-12-05T15:03
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, превышает 50%, прогресс заметен, но есть еще над чем работать, заявил президент России Владимир Путин."За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение... Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%... Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен", - сказал президент.Это говорит о том, что перелеты по стране стали удобнее и быстрее, добавил Путин.
https://ria.ru/20241205/putin-1987526089.html
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россия, москва, владимир путин
Россия, Москва, Владимир Путин
Путин отметил рост доли авиарейсов, соединяющих города России

Путин заявил, что доля авиарейсов, соединяющих города России, выросла

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Доля авиарейсов, соединяющих города России, минуя Москву, превышает 50%, прогресс заметен, но есть еще над чем работать, заявил президент России Владимир Путин.
"За счет модернизации аэропортов и развития маршрутной сети укрепляется прямое авиасообщение... Доля авиарейсов, которые соединяют города, минуя Москву, уже превышает 50%... Есть над чем работать, но все-таки прогресс заметен", - сказал президент.
Это говорит о том, что перелеты по стране стали удобнее и быстрее, добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин оценил развитие дорожной сети в России
Вчера, 14:48
 
РоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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