https://ria.ru/20241205/putin-1987527460.html

Российское здравоохранение меняется в лучшую сторону, заявил Путин

Российское здравоохранение меняется в лучшую сторону, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024

Российское здравоохранение меняется в лучшую сторону, заявил Путин

Облик российского здравоохранения меняется в лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:51

2024-12-05T14:51

2024-12-05T15:07

владимир путин

россия

здравоохранение

общество

нацпроекты

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облик российского здравоохранения меняется в лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин."Меняется облик, российская площадка по экологии меняется в лучшую сторону, слава богу, так же, как и облик российского здравоохранения", - сказал он на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.За последние четыре года в ходе модернизации первичного звена по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, запущено 174 тысячи единиц современного медицинского оборудования, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, здравоохранение, общество, нацпроекты