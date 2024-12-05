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Российское здравоохранение меняется в лучшую сторону, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
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14:51 05.12.2024 (обновлено: 15:07 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987527460.html
Российское здравоохранение меняется в лучшую сторону, заявил Путин
Российское здравоохранение меняется в лучшую сторону, заявил Путин - РИА Новости, 05.12.2024
Российское здравоохранение меняется в лучшую сторону, заявил Путин
Облик российского здравоохранения меняется в лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:51
2024-12-05T15:07
владимир путин
россия
здравоохранение
общество
нацпроекты
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облик российского здравоохранения меняется в лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин."Меняется облик, российская площадка по экологии меняется в лучшую сторону, слава богу, так же, как и облик российского здравоохранения", - сказал он на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.За последние четыре года в ходе модернизации первичного звена по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, запущено 174 тысячи единиц современного медицинского оборудования, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html
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владимир путин, россия, здравоохранение, общество, нацпроекты
Владимир Путин, Россия, Здравоохранение, Общество, Нацпроекты
Российское здравоохранение меняется в лучшую сторону, заявил Путин

Путин заявил об улучшении облика российского здравоохранения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Облик российского здравоохранения меняется в лучшую сторону, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Меняется облик, российская площадка по экологии меняется в лучшую сторону, слава богу, так же, как и облик российского здравоохранения", - сказал он на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
За последние четыре года в ходе модернизации первичного звена по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, запущено 174 тысячи единиц современного медицинского оборудования, подчеркнул глава государства.
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