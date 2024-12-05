https://ria.ru/20241205/putin-1987526656.html

Путин рассказал о планах по введению новых школ в России

Путин рассказал о планах по введению новых школ в России - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал о планах по введению новых школ в России

Еще 150 школ будут введены в России до конца года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:49

2024-12-05T14:49

2024-12-05T15:05

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Еще 150 школ будут введены в России до конца года, заявил президент России Владимир Путин."Изменения к лучшему произошли и в системе общего образования. Начиная с 2019 года построено почти 1400 школ, где учатся 850 тысяч ребят. До конца года будет введено еще 150 школ, более чем на 100 тысяч учебных мест", - сказал Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Глава государства отметил, что в рамках национального проекта "Демография" создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет. Кроме того, введены в строй почти 1700 детских садов.

https://ria.ru/20241205/putin-1987533004.html

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россия, владимир путин, общество