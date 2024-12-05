https://ria.ru/20241205/putin-1987525954.html

Путин рассказал о результатах по нацпроекту "Экология"

Путин рассказал о результатах по нацпроекту "Экология" - РИА Новости, 05.12.2024

Путин рассказал о результатах по нацпроекту "Экология"

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках национального проекта "Экология" было ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T14:48

2024-12-05T14:48

2024-12-05T14:58

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках национального проекта "Экология" было ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде."В рамках национального проекта "Экология" в 60 регионах ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. В том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он уточнил, что эти объекты ликвидированы, а их территория рекультивирована, что сделало комфортней и безопасней жизни более 20 миллионов человек.

https://ria.ru/20241205/putin-1987529885.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин