https://ria.ru/20241205/putin-1987525954.html
Путин рассказал о результатах по нацпроекту "Экология"
Путин рассказал о результатах по нацпроекту "Экология" - РИА Новости, 05.12.2024
Путин рассказал о результатах по нацпроекту "Экология"
Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках национального проекта "Экология" было ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T14:48
2024-12-05T14:48
2024-12-05T14:58
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках национального проекта "Экология" было ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде."В рамках национального проекта "Экология" в 60 регионах ликвидировано 242 объекта накопленного вреда окружающей среде. В том числе 157 крупных свалок, которые в прямом смысле слова отравляли жизнь людям", - сказал Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.Он уточнил, что эти объекты ликвидированы, а их территория рекультивирована, что сделало комфортней и безопасней жизни более 20 миллионов человек.
https://ria.ru/20241205/putin-1987529885.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о результатах по нацпроекту "Экология"
Путин заявил о ликвидации 242 объектов в рамках нацпроекта "Экология"