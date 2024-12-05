Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин утвердил проект договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, документ опубликовали на сайте правовых актов.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", — говорится в распоряжении.
Президент наделил внешнеполитическое ведомство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
"Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", — отмечается в документе.
Как сообщал в конце октября министр обороны Андрей Белоусов, Москва и Минск завершают подготовку договора. Стороны формируют единое оборонное пространство, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил.
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Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук в интервью РИА Новости говорил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудят проекты документов в сфере безопасности, предусматривающие широкий спектр гарантий. Он подчеркнул, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях.
Кроме того, решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия будет закреплено в новом документе.