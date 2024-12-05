https://ria.ru/20241205/putin-1987509071.html

Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 05.12.2024

Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, документ опубликовали на сайте правовых актов. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:52

2024-12-05T13:52

2024-12-05T16:33

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, документ опубликовали на сайте правовых актов."Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", — говорится в распоряжении.Президент наделил внешнеполитическое ведомство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера."Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", — отмечается в документе.Как сообщал в конце октября министр обороны Андрей Белоусов, Москва и Минск завершают подготовку договора. Стороны формируют единое оборонное пространство, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил.Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук в интервью РИА Новости говорил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудят проекты документов в сфере безопасности, предусматривающие широкий спектр гарантий. Он подчеркнул, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях.Кроме того, решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия будет закреплено в новом документе.

https://ria.ru/20241205/putin-1987475537.html

https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987231326.html

https://ria.ru/20241204/dogovor-1987228021.html

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белоруссия, владимир путин, россия, политика