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Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 05.12.2024
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Союзное государство
 
13:52 05.12.2024 (обновлено: 16:33 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987509071.html
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 05.12.2024
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, документ опубликовали на сайте правовых актов. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:52
2024-12-05T16:33
союзное государство
белоруссия
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, документ опубликовали на сайте правовых актов."Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", — говорится в распоряжении.Президент наделил внешнеполитическое ведомство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера."Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", — отмечается в документе.Как сообщал в конце октября министр обороны Андрей Белоусов, Москва и Минск завершают подготовку договора. Стороны формируют единое оборонное пространство, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил.Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук в интервью РИА Новости говорил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудят проекты документов в сфере безопасности, предусматривающие широкий спектр гарантий. Он подчеркнул, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях.Кроме того, решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия будет закреплено в новом документе.
https://ria.ru/20241205/putin-1987475537.html
https://ria.ru/20241204/belorussiya-1987231326.html
https://ria.ru/20241204/dogovor-1987228021.html
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белоруссия, владимир путин, россия, политика
Союзное государство, Белоруссия, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин утвердил проект договора с Белоруссией о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, документ опубликовали на сайте правовых актов.
"Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства", — говорится в распоряжении.
Президент России Владимир Путин вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Путин и Лукашенко обсудят укрепление оборонного пространства
Вчера, 11:01
Президент наделил внешнеполитическое ведомство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
"Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", — отмечается в документе.
Как сообщал в конце октября министр обороны Андрей Белоусов, Москва и Минск завершают подготовку договора. Стороны формируют единое оборонное пространство, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил.
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Списка врагов Союзного государства нет, заявили в МИД Белоруссии
4 декабря, 07:39
Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук в интервью РИА Новости говорил, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудят проекты документов в сфере безопасности, предусматривающие широкий спектр гарантий. Он подчеркнул, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях.
Кроме того, решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия будет закреплено в новом документе.
Минск - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Договор о Союзном государстве открыт для других стран, заявил Назарук
4 декабря, 06:23
 
Союзное государствоБелоруссияВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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