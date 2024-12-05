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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2024
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13:02 05.12.2024 (обновлено: 13:06 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/putin-1987502300.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2024
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:02
2024-12-05T13:06
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Президент планирует сегодня провести совещание с постоянными членами Совбеза, это оперативное совещание", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что у Путина в четверг будет целый рад встреч непубличного характера.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков

Песков заявил, что Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза России

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Президент планирует сегодня провести совещание с постоянными членами Совбеза, это оперативное совещание", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что у Путина в четверг будет целый рад встреч непубличного характера.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Россия заблокировала программу американского председательства в Совбезе ООН
2 декабря, 20:25
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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