https://ria.ru/20241205/putin-1987502300.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2024
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:02
2024-12-05T13:02
2024-12-05T13:06
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Президент планирует сегодня провести совещание с постоянными членами Совбеза, это оперативное совещание", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что у Путина в четверг будет целый рад встреч непубличного характера.
https://ria.ru/20241202/oon-1986959796.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза, заявил Песков
Песков заявил, что Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза России