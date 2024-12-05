https://ria.ru/20241205/putin-1987446758.html
Путин может принять участие в съезде "Единой России" 14 декабря
Путин может принять участие в съезде "Единой России" 14 декабря - РИА Новости, 05.12.2024
Путин может принять участие в съезде "Единой России" 14 декабря
Президент России Владимир Путин может принять участие в съезде "Единой России", который пройдет 14 декабря, считает председатель фракции "Единая Россия" в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:37
2024-12-05T06:37
2024-12-05T06:37
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может принять участие в съезде "Единой России", который пройдет 14 декабря, считает председатель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. "Я не уполномочен за съезд. Но, зная его (Путина - ред.) отношение к партии, думаю, что да", - сообщил РИА Новости Васильев, отвечая на вопрос, ожидается ли участие президента в съезде.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, владимир васильев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Васильев, Единая Россия, Госдума РФ
Путин может принять участие в съезде "Единой России" 14 декабря
Васильев: Путин может принять участие в съезде "Единой России" 14 декабря