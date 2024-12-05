https://ria.ru/20241205/putin-1987446758.html

Путин может принять участие в съезде "Единой России" 14 декабря

Путин может принять участие в съезде "Единой России" 14 декабря - РИА Новости, 05.12.2024

Путин может принять участие в съезде "Единой России" 14 декабря

Президент России Владимир Путин может принять участие в съезде "Единой России", который пройдет 14 декабря, считает председатель фракции "Единая Россия" в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:37

2024-12-05T06:37

2024-12-05T06:37

политика

россия

владимир путин

владимир васильев

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин может принять участие в съезде "Единой России", который пройдет 14 декабря, считает председатель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев. "Я не уполномочен за съезд. Но, зная его (Путина - ред.) отношение к партии, думаю, что да", - сообщил РИА Новости Васильев, отвечая на вопрос, ожидается ли участие президента в съезде.

https://ria.ru/20240617/peskov-1953384312.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, владимир васильев, единая россия, госдума рф