https://ria.ru/20241205/putin-1987429923.html

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам - РИА Новости, 05.12.2024

Путин проведет заседание Совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:27

2024-12-05T00:27

2024-12-05T00:28

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владимир путин

денис мантуров

татьяна голикова

экономика

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет. Главной темой заседания станет повестка национального развития Российской Федерации на 2025-2030 годы. Как уточнили в Кремле, в ходе заседания планируется оценить готовность правительства РФ к реализации Указа президента РФ по национальным целям развития России на предстоящие пять лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 год. Достижение национальных целей Президент своим указом определил семь национальных целей развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи; реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности; комфортная и безопасная среда для жизни; экологическое благополучие; устойчивая и динамичная экономика; технологическое лидерство; цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы. Путин отмечал, что достижение национальных целей, помимо прочего, будет способствовать укреплению технологического суверенитета России. Глава государства подчеркивал, что главная работа по достижению национальных целей ведётся "не в кабинетах, а на местах". "Определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд, предпринимателей, общественных объединений да и инициативы граждан не в последнюю очередь", - отмечал Путин в ходе обсуждения мер по достижению национальных целей. Способствовать достижению национальных целей развития РФ призваны национальные проекты. Новые национальные проекты О запуске новых национальных проектов президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. Кураторство над всеми нацпроектами распределено между вице-премьерами России. Так, первый вице-премьер Денис Мантуров курирует национальные проекты "Средства производства и автоматизации", "Новые материалы и химия", "Транспортная мобильность", "Перспективные космические технологии" и "Экспорт". В ведении Татьяны Голиковой находятся нацпроекты "Продолжительная активная жизнь", "Семья", "Современные технологии сбережения здоровья", "Кадры". Проекты "Молодежь и дети", "Туризм и гостеприимство" будет курировать Дмитрий Чернышенко, нацпроект "Инфраструктура для жизни" - Марат Хуснуллин, а проекты "Эффективная транспортная система", "Беспилотные авиационные системы" - Виталий Савельев. Национальные проекты "Эффективная конкурентная экономика", "Новые энергетические технологии", включая атомные технологии будут в ведении Александра Новака, а проекты "Экологическое благополучие", "Продовольственная безопасность" - в ведении Дмитрия Патрушева, "Экономика данных и цифровая трансформация государства" - в ведении Дмитрия Григоренко. Новые нацпроекты будут запущены с 1 января 2025 года, о соответствующих планах сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии. Результаты нацпроектов, как подчеркивал Путин, будут оцениваться не по количеству мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как "достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения".

https://ria.ru/20241203/natsproekty-1987097006.html

https://ria.ru/20241204/podderzhka-1987382721.html

https://ria.ru/20241129/dorogi-1986331941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, денис мантуров, татьяна голикова, экономика