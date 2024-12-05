В "Зарядье" объявили победителей V Московской Арт Премии
В парке "Зарядье" наградили победителей V Московской Арт Премии
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт ПремииТоржественная церемония награждения V Московской Арт Премии
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
Торжественная церемония награждения V Московской Арт Премии
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В столичном парке "Зарядье" состоялась торжественная церемония награждения V Московской Арт Премии, сообщает пресс-служба мероприятия.
Столица вдохновляет
Премия организована Фондом развития современного искусства при поддержке правительства мегаполиса. Награда вручается за значительный вклад в развитие культуры и современного искусства, которые получили общественное признание и стали значимым событием в культурной жизни города.
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт ПремииТоржественная церемония награждения V Московской Арт Премии
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
Торжественная церемония награждения V Московской Арт Премии
Победителей в пяти номинациях определил Экспертный совет. В его состав вошли более тридцати представителей отрасли, в частности, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина, директор МАММ Ольга Свиблова, директор музея Москвы Анна Трапкова, режиссеры Юрий Квятковский и Евгений Писарев, директор РОСИЗО Ольга Галактионова, кинопродюсер Антон Калинкин.
"Почетная награда призвана поддержать авторов, работающих в сферах изобразительного искусства и архитектуры, театра и кинематографа, литературы и музыки. Несмотря на разные жанры, лауреатов и номинантов объединяют любовь к городу, стремление приумножить его культурное богатство и делиться плодами вдохновенного творчества. Пусть Москва и впредь вас воодушевляет и впечатляет", — приветствовал участников мэр столицы Сергей Собянин.
Кто получил награды
На соискание V Московской Арт Премии было подано более 700 заявок.
В номинации "Изобразительное искусство и архитектура" первое место занял Константин Звездочетов с проектом "Два князя и царь железного камня". Второе место экспертный совет присудил Франциско Инфанте и Нонне Горюновой за проект "Порталы", третье — Константину Батынкову и Сергею Шеховцову за выставку "Футбол".
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт ПремииЮлия Мигунова
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
Юлия Мигунова
Первое место в номинации "Литература" присуждено роману Алексея Варламова "Одсун", на втором — Родион Белецкий с романом "Чужой ребенок". Анна Чухлебова за сборник рассказов "Легкий способ завязать с сатанизмом" получила третью премию.
В номинации "Музыка" главный приз достался Центру электроакустической музыки Московской консерватории, открывшему в этом году пространство "Артемьев". На втором месте — фестиваль "Импросхема" продюсера Ирины Севастьяновой, на третьем — фестиваль "Gnesin Contemporary Music Week" Татьяны Яковлевой.
Лучшим проектом в номинации "Театр" стал спектакль театра "Практика" "Кровоизлияние в МОСХ". Режиссер Мурат Абулкатинов получил второй приз за постановку "Июльский дождь" в Музее Москвы. Перформанс "Русский стиль. Обряд" Марии Кафаровой и Алины Коваленко, представленный на выставке-форуме "Россия", получил третий приз.
В номинации "Кино" первый приз забрал кинотриптих "Безумный ангел Пиноккио" Бориса Юхананова, реализованный в рамках проекта "Театр в кино". Документальный сериал "ДК СССР. Экскурсия" отраслевой программы Росатома "Территория культуры" получил второе место. На третьем — авторский художественный фильм Александры Лупашко "Танцуй, Селедка!", снятый под эгидой компании СТВ.
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт ПремииНиколай Попов
Николай Попов
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
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© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт ПремииБорис Юхананов
Борис Юхананов
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
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© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт ПремииАлексей Варламов
Алексей Варламов
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
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© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт ПремииНиколай Ковбас
Николай Ковбас
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
4 из 4
Николай Попов
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
1 из 4
Борис Юхананов
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
2 из 4
Алексей Варламов
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
3 из 4
Николай Ковбас
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
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Гран-при юбилейной Московской Арт Премии экспертный совет присудил спектаклю "Свадебка. Русские хореографические сцены с пением и музыкой" Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова.
Лауреатам вручили статуэтку, созданную на основе арт-объекта Игоря Шелковского "Ваза с цветами". Ранее скульптура российского художника в рамках фестиваля "Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города" стояла на площади парка "Зарядье".
Призовой фонд V Московской Арт Премии составил 33 миллиона рублей. За гран-при и первое место в каждой из номинаций лауреат получает три миллиона рублей, за второе — два, и миллион рублей — за третье место.
Тост от победителей
Церемония награждения прошла в необычном формате. Агентство "Импрессарио" Федора Елютина организовало в "Зарядье" иммерсивное действо "Застолье" с песнями и чаепитием, в рамках которого вручались призы победителям. Все участники сидели за одним длинным столом, а получая награду, импровизировали — говорили тосты.
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт ПремииТоржественная церемония награждения V Московской Арт Премии
© Фото предоставлено пресс-службой Московской Арт Премии
Торжественная церемония награждения V Московской Арт Премии
"Предлагаю выпить за то, чтобы развивалось современное искусство и за то, чтобы его поддерживали и любили. Ура!", — произнесла Юлия Мигунова, куратор Центра электроакустической музыки.
"Хотя у нас премия новаторская, но литература — искусство древнее. Давайте выпьем за наш замечательный русский язык, данный нам предками, который лучше всего сохраняется в литературе. Мы должны его передать нашим детям. Давайте выпьем за чудо русского языка и чудо русского слова", — сказал писатель и ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов.
"Каждый год Московская Арт Премия представляет широкий срез, общую картину тенденций и настроений, существующих в искусстве сегодня. И общее настроение юбилейного события — очень сокровенное, метафизическое и возвышенное. В этом легко убедиться, например, на выставке номинантов в парке "Зарядье"", — отметил директор мероприятия Иван Лыкошин.
Выставка лауреатов и номинантов в Медиацентре парка "Зарядье" продлится до 26 января 2025 года. В экспозиции представлено около 130 работ, среди которых не только картины и скульптуры, но и электронные версии книг, аудиозаписи, трейлеры к фильмам и спектаклям. Для столь необычных экспонатов в пространстве выставки созданы зона чтения с интерактивными планшетами, кабинки с наушниками, зрительный зал.