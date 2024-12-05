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Какой сегодня праздник: что отмечают 5 декабря в России и в мире по календарю
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06:00 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/prazdnik-1987310312.html
5 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 декабря в России и в мире по календарю
5 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
На 5 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: День воинской славы, День добровольца (волонтера) имеет международный статус и отмечается... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T06:00
2024-12-05T06:00
праздники
религиозные праздники
общество
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На 5 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: День воинской славы, День добровольца (волонтера) имеет международный статус и отмечается во многих странах мира. Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииОдин из особых Дней воинской славы в России проходит 5 декабря. Это дата начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году.В 2017 году президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня добровольца (волонтера) в России.Профессиональный праздникДень добровольца в России входит в перечень профессиональных праздников и памятных дат. Волонтеры задействованы в самых разных сферах нашей жизни – они безвозмездно помогают искать пропавших людей, подбадривают и устраивают праздники для онкобольных детей и людей с ОВЗ, ухаживают за животными в приютах, собирают средства для малоимущих и оказывают помощь бойцам нашей армии. Также 5 декабря отмечают и Международный день добровольцев, установленный по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН).Церковный праздникПравославные верующие 5 декабря отмечают Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. После двунадесятого праздника принято молиться еще четыре дня. Традиция называется попразднством.В эту дату также проходит день памяти:Народный праздникВ народном календаре 5 декабря – Прокопьев день. В честь святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть. В этот день принято раздавать нуждающимся вещи, собираться за ужином всей семьей и подавать к столу рыбу. Вечер наши предки проводили, загадывая друг другу загадки, и рассказывали детям сказки. Лучше воздержаться от дарения живых цветов на Прокопия, по поверьям, это может отнять у дарителя здоровье. Также не стоит давать деньги взаймы.Какой сегодня праздник в мире5 декабря отмечается Всемирный день турецкого кофе, который в 2013 году внесен в список всемирного наследия UNESCO с целью популяризации уникальной кофейной культуры Турции. Кофе по-турецки отличается неповторимым ароматом и способом приготовления. Напиток варят в специальной емкости "джезва" с длинной ручкой и носиком, а затем горячим разливают по маленьким чашкам. По традиции турецкий кофе подают со стаканом воды и кусочками лукума.Всемирный день почв также установлен на дату 5 декабря. Идея праздника возникла в 2002 году, соответствующую резолюцию принял Международный союз почвенных наук. Главная его цель – привлечь внимание мирового сообщества к важности почвенных ресурсов и необходимости бережного отношения и сохранения экосистем для обеспечения благосостояния человечества.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 5 декабря в разные годы:1492 – Христофор Колумб достиг острова Гаити.1728 – открылась библиотека Академии наук (БАН).1783 – в Санкт-Петербурге состоялся первый в России публичный пуск небольшого теплового аэростата (диаметр 40 см).1812 – Наполеон I оставил свое войско в России и направился в Париж.1854 – американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.1859 – состоялся первый концерт Русского музыкального общества в зале Благотворительного собрания, организатором которого выступил А. Г. Рубинштейн.1931 – в Москве советской властью был взорван Храм Христа Спасителя.1933 – Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США об отмене сухого закона.1936 – принята сталинская Конституция СССР.1938 – в Москве основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).1941 – начало контрнаступления советских войск под Москвой.1957 – спущено на воду первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой – атомный ледокол "Ленин".1987 – образована группа "Сектор Газа".1994 – лидеры России, Украины, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум.2003 – открылся Северомуйский тоннель в Бурятии.2009 – в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми произошел крупнейший по числу жертв пожар в России.2014 – Exploration Flight Test 1 – первый тестовый непилотируемый запуск многоразового космического корабля "Орион".2017 – Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России за применение российскими спортсменами допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года.2020 – японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю пробы грунта с астероида Рюгу.Именины5 декабря день ангела празднуют: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Михаил, Павел, Пётр, Савва, Теодор, Фёдор, Яков, Ярополк.
https://ria.ru/20241202/volonterstvo-1913628652.html
https://ria.ru/20241204/tserkovnyy-1907967065.html
https://ria.ru/20241202/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html
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РИА Новости
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праздники, религиозные праздники, общество, россия
Праздники, Религиозные праздники, Общество, Россия

5 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Milan MarkovicКакой сегодня праздник: что отмечают 5 декабря в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 декабря в России и в мире по календарю - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Getty Images / Milan Markovic
Какой сегодня праздник: что отмечают 5 декабря в России и в мире по календарю. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На 5 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: День воинской славы, День добровольца (волонтера) имеет международный статус и отмечается во многих странах мира. Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Один из особых Дней воинской славы в России проходит 5 декабря. Это дата начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году.
В 2017 году президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня добровольца (волонтера) в России.

Профессиональный праздник

День добровольца в России входит в перечень профессиональных праздников и памятных дат. Волонтеры задействованы в самых разных сферах нашей жизни – они безвозмездно помогают искать пропавших людей, подбадривают и устраивают праздники для онкобольных детей и людей с ОВЗ, ухаживают за животными в приютах, собирают средства для малоимущих и оказывают помощь бойцам нашей армии. Также 5 декабря отмечают и Международный день добровольцев, установленный по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН).
Волонтеры в прибрежной Олимпийской деревне в Сочи - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
День добровольца (волонтера) в России
2 декабря, 15:17

Церковный праздник

Православные верующие 5 декабря отмечают Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. После двунадесятого праздника принято молиться еще четыре дня. Традиция называется попразднством.
В эту дату также проходит день памяти:
  • святого благоверного князя Михаила Тверского, который добровольно отправился к хану Золотой Орды на верную смерть, чтобы предотвратить кровопролитную войну;
  • Филимона и Архиппа и мученицы Апфии, святых, которые сделали из своего жилища молельный дом, чтобы верующие могли спокойно обращаться к Богу, получали помощь и кров;
  • благоверного князя Петра Владимиро-Волынского, внука Ярослава Мудрого. По преданию, благодаря его пожертвованиям обогатился Киево-Печерский монастырь.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
Вчера, 14:17

Народный праздник

В народном календаре 5 декабря – Прокопьев день. В честь святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть. В этот день принято раздавать нуждающимся вещи, собираться за ужином всей семьей и подавать к столу рыбу. Вечер наши предки проводили, загадывая друг другу загадки, и рассказывали детям сказки. Лучше воздержаться от дарения живых цветов на Прокопия, по поверьям, это может отнять у дарителя здоровье. Также не стоит давать деньги взаймы.

Какой сегодня праздник в мире

5 декабря отмечается Всемирный день турецкого кофе, который в 2013 году внесен в список всемирного наследия UNESCO с целью популяризации уникальной кофейной культуры Турции. Кофе по-турецки отличается неповторимым ароматом и способом приготовления. Напиток варят в специальной емкости "джезва" с длинной ручкой и носиком, а затем горячим разливают по маленьким чашкам. По традиции турецкий кофе подают со стаканом воды и кусочками лукума.
© iStock.com / vuk8691Турецкий кофе
Турецкий кофе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / vuk8691
Турецкий кофе
Всемирный день почв также установлен на дату 5 декабря. Идея праздника возникла в 2002 году, соответствующую резолюцию принял Международный союз почвенных наук. Главная его цель – привлечь внимание мирового сообщества к важности почвенных ресурсов и необходимости бережного отношения и сохранения экосистем для обеспечения благосостояния человечества.

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 5 декабря в разные годы:
1492 – Христофор Колумб достиг острова Гаити.
1728 – открылась библиотека Академии наук (БАН).
1783 – в Санкт-Петербурге состоялся первый в России публичный пуск небольшого теплового аэростата (диаметр 40 см).
1812 – Наполеон I оставил свое войско в России и направился в Париж.
1854 – американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.
1859 – состоялся первый концерт Русского музыкального общества в зале Благотворительного собрания, организатором которого выступил А. Г. Рубинштейн.
1931 – в Москве советской властью был взорван Храм Христа Спасителя.
© РИА Новости / Сергей Соловьев | Перейти в медиабанкВарианты будущего проекта строительства Храма Христа Спасителя в Москве, на месте разрушенного в 30-е годы ХХ-го века
Варианты будущего проекта строительства Храма Христа Спасителя в Москве, на месте разрушенного в 30-е годы ХХ-го века - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Соловьев
Перейти в медиабанк
Варианты будущего проекта строительства Храма Христа Спасителя в Москве, на месте разрушенного в 30-е годы ХХ-го века
1933 – Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США об отмене сухого закона.
1936 – принята сталинская Конституция СССР.
1938 – в Москве основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).
1941 – начало контрнаступления советских войск под Москвой.
1957 – спущено на воду первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой – атомный ледокол "Ленин".
1987 – образована группа "Сектор Газа".
1994 – лидеры России, Украины, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум.
2003 – открылся Северомуйский тоннель в Бурятии.
2009 – в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми произошел крупнейший по числу жертв пожар в России.
2014 – Exploration Flight Test 1 – первый тестовый непилотируемый запуск многоразового космического корабля "Орион".
2017 – Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России за применение российскими спортсменами допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года.
2020 – японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю пробы грунта с астероида Рюгу.

Именины

5 декабря день ангела празднуют: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Михаил, Павел, Пётр, Савва, Теодор, Фёдор, Яков, Ярополк.
Выходные и праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Как отдыхаем в декабре-2024: праздники, выходные, норма рабочего времени
2 декабря, 12:14
 
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