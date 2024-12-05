https://ria.ru/20241205/prazdnik-1987310312.html

5 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 5 декабря в России и в мире по календарю

5 декабря: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

На 5 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: День воинской славы, День добровольца (волонтера) имеет международный статус и отмечается... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:00

2024-12-05T06:00

2024-12-05T06:00

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. На 5 декабря 2024 года в России выпадает сразу несколько праздников: День воинской славы, День добровольца (волонтера) имеет международный статус и отмечается во многих странах мира. Какие еще праздники отмечают сегодня в мире, важные исторические события, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииОдин из особых Дней воинской славы в России проходит 5 декабря. Это дата начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году.В 2017 году президент Владимир Путин подписал указ об установлении Дня добровольца (волонтера) в России.Профессиональный праздникДень добровольца в России входит в перечень профессиональных праздников и памятных дат. Волонтеры задействованы в самых разных сферах нашей жизни – они безвозмездно помогают искать пропавших людей, подбадривают и устраивают праздники для онкобольных детей и людей с ОВЗ, ухаживают за животными в приютах, собирают средства для малоимущих и оказывают помощь бойцам нашей армии. Также 5 декабря отмечают и Международный день добровольцев, установленный по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН).Церковный праздникПравославные верующие 5 декабря отмечают Попразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. После двунадесятого праздника принято молиться еще четыре дня. Традиция называется попразднством.В эту дату также проходит день памяти:Народный праздникВ народном календаре 5 декабря – Прокопьев день. В честь святого Прокопия Чтеца, принявшего мученическую смерть. В этот день принято раздавать нуждающимся вещи, собираться за ужином всей семьей и подавать к столу рыбу. Вечер наши предки проводили, загадывая друг другу загадки, и рассказывали детям сказки. Лучше воздержаться от дарения живых цветов на Прокопия, по поверьям, это может отнять у дарителя здоровье. Также не стоит давать деньги взаймы.Какой сегодня праздник в мире5 декабря отмечается Всемирный день турецкого кофе, который в 2013 году внесен в список всемирного наследия UNESCO с целью популяризации уникальной кофейной культуры Турции. Кофе по-турецки отличается неповторимым ароматом и способом приготовления. Напиток варят в специальной емкости "джезва" с длинной ручкой и носиком, а затем горячим разливают по маленьким чашкам. По традиции турецкий кофе подают со стаканом воды и кусочками лукума.Всемирный день почв также установлен на дату 5 декабря. Идея праздника возникла в 2002 году, соответствующую резолюцию принял Международный союз почвенных наук. Главная его цель – привлечь внимание мирового сообщества к важности почвенных ресурсов и необходимости бережного отношения и сохранения экосистем для обеспечения благосостояния человечества.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 5 декабря в разные годы:1492 – Христофор Колумб достиг острова Гаити.1728 – открылась библиотека Академии наук (БАН).1783 – в Санкт-Петербурге состоялся первый в России публичный пуск небольшого теплового аэростата (диаметр 40 см).1812 – Наполеон I оставил свое войско в России и направился в Париж.1854 – американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.1859 – состоялся первый концерт Русского музыкального общества в зале Благотворительного собрания, организатором которого выступил А. Г. Рубинштейн.1931 – в Москве советской властью был взорван Храм Христа Спасителя.1933 – Конгресс США принял Двадцать первую поправку к Конституции США об отмене сухого закона.1936 – принята сталинская Конституция СССР.1938 – в Москве основан Государственный дом радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ).1941 – начало контрнаступления советских войск под Москвой.1957 – спущено на воду первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой – атомный ледокол "Ленин".1987 – образована группа "Сектор Газа".1994 – лидеры России, Украины, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум.2003 – открылся Северомуйский тоннель в Бурятии.2009 – в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми произошел крупнейший по числу жертв пожар в России.2014 – Exploration Flight Test 1 – первый тестовый непилотируемый запуск многоразового космического корабля "Орион".2017 – Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России за применение российскими спортсменами допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года.2020 – японский зонд "Хаябуса-2" доставил на Землю пробы грунта с астероида Рюгу.Именины5 декабря день ангела празднуют: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Михаил, Павел, Пётр, Савва, Теодор, Фёдор, Яков, Ярополк.

https://ria.ru/20241202/volonterstvo-1913628652.html

https://ria.ru/20241204/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20241202/vykhodnye_v_dekabre-1909397078.html

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праздники, религиозные праздники, общество, россия