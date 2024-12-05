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СМИ: чернокожий актер может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер" - РИА Новости, 05.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:49 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/potter-1987473537.html
СМИ: чернокожий актер может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер"
СМИ: чернокожий актер может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер" - РИА Новости, 05.12.2024
СМИ: чернокожий актер может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер"
Чернокожий британский актер Паапа Эссьеду может сыграть роль профессора Северуса Снейпа в американском фэнтезийном сериале "Гарри Поттер", который планируется к РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:49
2024-12-05T10:49
культура
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чернокожий британский актер Паапа Эссьеду может сыграть роль профессора Северуса Снейпа в американском фэнтезийном сериале "Гарри Поттер", который планируется к выходу в 2026 году, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Тридцатичетырехлетний Эссьеду известен по своим ролям в фильмах "Черное зеркало" (2011), "Шекспир жив" (2016), "Убийство в Восточном экспрессе" (2017). По данным издания, "актеру предложили роль", однако неясно, начались ли переговоры по этому поводу. Как отмечается, ни одного актера пока официально не выбрали на роли в сериале. Однако, по данным издания, британский актер Марк Райлэнс близок к подписанию контракта на роль директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора. Основой для сериала послужила серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.
https://ria.ru/20241202/potter-1986975371.html
https://ria.ru/20240505/rouling-1943976274.html
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гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)
Культура, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
СМИ: чернокожий актер может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер"

Чернокожий актер Паапа Эссьеду может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер"

© AP Photo / Invision / Vianney Le CaerБританский актер Паапа Эссьеду
Британский актер Паапа Эссьеду - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer
Британский актер Паапа Эссьеду. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чернокожий британский актер Паапа Эссьеду может сыграть роль профессора Северуса Снейпа в американском фэнтезийном сериале "Гарри Поттер", который планируется к выходу в 2026 году, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Тридцатичетырехлетний Эссьеду известен по своим ролям в фильмах "Черное зеркало" (2011), "Шекспир жив" (2016), "Убийство в Восточном экспрессе" (2017).
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По данным издания, "актеру предложили роль", однако неясно, начались ли переговоры по этому поводу.
Как отмечается, ни одного актера пока официально не выбрали на роли в сериале. Однако, по данным издания, британский актер Марк Райлэнс близок к подписанию контракта на роль директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора.
Основой для сериала послужила серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.
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