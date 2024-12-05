https://ria.ru/20241205/potter-1987473537.html

СМИ: чернокожий актер может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер"

СМИ: чернокожий актер может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер" - РИА Новости, 05.12.2024

СМИ: чернокожий актер может сыграть Снейпа в сериале "Гарри Поттер"

Чернокожий британский актер Паапа Эссьеду может сыграть роль профессора Северуса Снейпа в американском фэнтезийном сериале "Гарри Поттер", который планируется к РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:49

2024-12-05T10:49

2024-12-05T10:49

культура

гарри поттер

джоан роулинг (джоан мюррэй)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Чернокожий британский актер Паапа Эссьеду может сыграть роль профессора Северуса Снейпа в американском фэнтезийном сериале "Гарри Поттер", который планируется к выходу в 2026 году, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на источники. Тридцатичетырехлетний Эссьеду известен по своим ролям в фильмах "Черное зеркало" (2011), "Шекспир жив" (2016), "Убийство в Восточном экспрессе" (2017). По данным издания, "актеру предложили роль", однако неясно, начались ли переговоры по этому поводу. Как отмечается, ни одного актера пока официально не выбрали на роли в сериале. Однако, по данным издания, британский актер Марк Райлэнс близок к подписанию контракта на роль директора школы "Хогвартс" Альбуса Дамблдора. Основой для сериала послужила серия книг о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

https://ria.ru/20241202/potter-1986975371.html

https://ria.ru/20240505/rouling-1943976274.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй)