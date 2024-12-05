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У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон - РИА Новости, 05.12.2024
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22:55 05.12.2024 (обновлено: 23:05 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/pomosch-1987620422.html
У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон
У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон - РИА Новости, 05.12.2024
У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон
Более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи остается у США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:55
2024-12-05T23:05
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи остается у США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."2,21 миллиарда - в рамках USAI, 6,8 миллиарда - в рамках PDA", - отметил Райдер, говоря о согласованных средствах для военной помощи Украине.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, Министерство обороны США
У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон

Пентагон: у США остается более $9 млрд согласованной военной помощи Украине

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи остается у США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"2,21 миллиарда - в рамках USAI, 6,8 миллиарда - в рамках PDA", - отметил Райдер, говоря о согласованных средствах для военной помощи Украине.
Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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