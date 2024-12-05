https://ria.ru/20241205/pomosch-1987620422.html

У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон

У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон - РИА Новости, 05.12.2024

У США есть для Украины еще девять миллиардов долларов, заявил Пентагон

Более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи остается у США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:55

2024-12-05T22:55

2024-12-05T23:05

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Более 9 миллиардов долларов согласованной для Украины военной помощи остается у США, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."2,21 миллиарда - в рамках USAI, 6,8 миллиарда - в рамках PDA", - отметил Райдер, говоря о согласованных средствах для военной помощи Украине.Передача помощи США Киеву осуществляется двумя основными путями: инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI - закупку нового оборудования.

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша