https://ria.ru/20241205/polsha-1987549079.html
МИД: Польша с безразличием восприняла закрытие консульства в Петербурге
МИД: Польша с безразличием восприняла закрытие консульства в Петербурге - РИА Новости, 05.12.2024
МИД: Польша с безразличием восприняла закрытие консульства в Петербурге
Польша с "безразличием" восприняла новость о закрытии своего консульства в Санкт-Петербурге, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T15:52
2024-12-05T15:52
2024-12-05T15:52
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радослав сикорский
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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Польша с "безразличием" восприняла новость о закрытии своего консульства в Санкт-Петербурге, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. "Мы принимаем это российское решение с достойным безразличием, так как мы его ожидали", - сказал Сикорский. При этом он утверждает, что Россия не имеет право отвечать на закрытие консульства РФ в Познани. "Россия, по правде, не имеет права для контрдействий, ибо закрытие консульства в Познани было вызвано актами диверсий в Польше и союзнических странах", - считает польский министр.
https://ria.ru/20241205/polsha-1987547856.html
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в мире, польша, россия, познань, радослав сикорский
В мире, Польша, Россия, Познань, Радослав Сикорский
МИД: Польша с безразличием восприняла закрытие консульства в Петербурге
Сикорский заявил, что Польша с безразличием восприняла закрытие консульства
ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Польша с "безразличием" восприняла новость о закрытии своего консульства в Санкт-Петербурге, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский
отозвал согласие на работу консульства России
в Познани
, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши
. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве
якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября.
"Мы принимаем это российское решение с достойным безразличием, так как мы его ожидали", - сказал Сикорский.
При этом он утверждает, что Россия не имеет право отвечать на закрытие консульства РФ в Познани.
"Россия, по правде, не имеет права для контрдействий, ибо закрытие консульства в Познани было вызвано актами диверсий в Польше и союзнических странах", - считает польский министр.