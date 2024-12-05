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Жителя Кузбасса заподозрили в поджоге дома, где погибли два человека
Жителя Кузбасса заподозрили в поджоге дома, где погибли два человека - РИА Новости, 05.12.2024
Жителя Кузбасса заподозрили в поджоге дома, где погибли два человека
Житель города Белово Кемеровской области поджог дом из-за отказа хозяев пусть его в гости, погибли два человека, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:50
2024-12-05T05:50
2024-12-05T05:50
происшествия
белово
кемеровская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 5 дек - РИА Новости. Житель города Белово Кемеровской области поджог дом из-за отказа хозяев пусть его в гости, погибли два человека, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Следователи СУСК по Кемеровской области обвиняют местного жителя в совершении преступления по п.п. "а, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом). "Предварительно установлено, что 3 декабря 2024 года ввиду отказа хозяев частного домовладения по улице Ленина города Белово пустить его в гости, фигурант, достоверно зная о нахождении в жилище мужчины, его пожилой матери и сожительницы, совершил поджог надворной постройки, вследствие чего произошло возгорание жилого дома. Увидев пламя, сожительница мужчины выбежала на улицу. Соседи вызвали сотрудников МЧС. В ходе ликвидации возгорания в доме обнаружены тела хозяина дома и его матери без признаков жизни", - говорится в сообщении. По предварительным данным, причиной смерти погибших стало отравление окисью углерода. В результате взаимодействия сотрудников СК и МВД региона местонахождение фигуранта установлено, он задержан по подозрению в совершении преступления. Уточняется, что на допросе обвиняемый дал признательные показания. В данное время решается вопрос о его аресте. По уголовному делу с участием следователя-криминалиста проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в числе которых пожарно-техническая, допрошены свидетели и потерпевшая.
https://ria.ru/20241105/podmoskove-1981909766.html
https://ria.ru/20241023/arest-1979672689.html
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РИА Новости
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происшествия, белово, кемеровская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белово, Кемеровская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Кузбасса заподозрили в поджоге дома, где погибли два человека
Жителя Кузбасса заподозрили в поджоге дома из-за отказа хозяев пустить его