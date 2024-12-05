СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году
СК собрал доказательства по делу о нападениях подростков в Москве в 2023 году
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сговор нескольких подростков, обвиняемых в подставных драках в 2023 году в Москве подтверждается показаниями фигурантов и потерпевших, а также видеозаписями, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева, который обвиняется по четырем эпизодам преступлений.
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В октябре 2023 года пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала, что несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Уголовное дело было возбуждено по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы пятеро подростков, в том числе уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга.
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"Действия пяти фигурантов квалифицированы ГСУ СК по Москве по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников", - сказала Петренко.
Она добавила, что правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.
"Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств", - заключила Петренко.