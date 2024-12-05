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СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2024
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22:40 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/podrostki-1987618180.html
СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году
СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2024
СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году
Сговор нескольких подростков, обвиняемых в подставных драках в 2023 году в Москве подтверждается показаниями фигурантов и потерпевших, а также видеозаписями,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:40
2024-12-05T22:40
происшествия
жилье
россия
москва
таджикистан
светлана петренко
рамзан кадыров
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сговор нескольких подростков, обвиняемых в подставных драках в 2023 году в Москве подтверждается показаниями фигурантов и потерпевших, а также видеозаписями, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева, который обвиняется по четырем эпизодам преступлений. В октябре 2023 года пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала, что несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Уголовное дело было возбуждено по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы пятеро подростков, в том числе уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга. "Действия пяти фигурантов квалифицированы ГСУ СК по Москве по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников", - сказала Петренко. Она добавила, что правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям. "Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств", - заключила Петренко.
https://ria.ru/20241202/noginsk-1986917172.html
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происшествия, жилье, россия, москва, таджикистан, светлана петренко, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Москва, Таджикистан, Светлана Петренко, Рамзан Кадыров, Следственный комитет России (СК РФ)
СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году

СК собрал доказательства по делу о нападениях подростков в Москве в 2023 году

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сговор нескольких подростков, обвиняемых в подставных драках в 2023 году в Москве подтверждается показаниями фигурантов и потерпевших, а также видеозаписями, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева, который обвиняется по четырем эпизодам преступлений.
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В октябре 2023 года пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала, что несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Уголовное дело было возбуждено по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы пятеро подростков, в том числе уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга.
«
"Действия пяти фигурантов квалифицированы ГСУ СК по Москве по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников", - сказала Петренко.
Она добавила, что правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям.
"Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств", - заключила Петренко.
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