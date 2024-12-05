https://ria.ru/20241205/podrostki-1987618180.html

СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году

СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году - РИА Новости, 05.12.2024

СК подтвердил сговор подростков, обвиняемых в драках в Москве в 2023 году

Сговор нескольких подростков, обвиняемых в подставных драках в 2023 году в Москве подтверждается показаниями фигурантов и потерпевших, а также видеозаписями,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:40

2024-12-05T22:40

2024-12-05T22:40

происшествия

жилье

россия

москва

таджикистан

светлана петренко

рамзан кадыров

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сговор нескольких подростков, обвиняемых в подставных драках в 2023 году в Москве подтверждается показаниями фигурантов и потерпевших, а также видеозаписями, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей МВД и Следственного комитета из-за дела чеченского подростка Муслима Мурдиева, который обвиняется по четырем эпизодам преступлений. В октябре 2023 года пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала, что несовершеннолетние парни провоцировали конфликты и избивали незнакомых людей в торговом центре на Ходынском бульваре и в учебном учреждении в подмосковных Химках. Массовые драки дебоширы снимали на видео и выкладывали в социальные сети. Уголовное дело было возбуждено по четырем эпизодам хулиганства, были арестованы пятеро подростков, в том числе уроженец Таджикистана и этнический азербайджанец из Екатеринбурга. "Действия пяти фигурантов квалифицированы ГСУ СК по Москве по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). В ходе расследования получены показания обвиняемых, подтверждающие факт вступления ими в сговор для совершения хулиганских действий, а также показания потерпевших и свидетелей. Обнаружены электронные носители информации с видеозаписями совершенных нападений. Имеются и иные доказательства преступных действий соучастников", - сказала Петренко. Она добавила, что правоохранительные органы приняли исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям. "Окончательное решение о виновности фигурантов примет суд на основании представленных следствием доказательств", - заключила Петренко.

https://ria.ru/20241202/noginsk-1986917172.html

https://ria.ru/20241121/kriminal-1984862219.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, россия, москва, таджикистан, светлана петренко, рамзан кадыров, следственный комитет россии (ск рф)