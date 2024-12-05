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МТС Банк – победитель международной премии Eventiada Awards 2024

МТС Банк – победитель международной премии Eventiada Awards 2024 - РИА Новости, 05.12.2024

МТС Банк – победитель международной премии Eventiada Awards 2024

МТС Банк стал победителем международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2024 (Премия Евентиада 2024); награду в номинации "Устойчивое развитие:... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:00

мтс

банки

экономика

премии

здоровый образ жизни (зож)

спорт

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. МТС Банк стал победителем международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2024 (Премия Евентиада 2024); награду в номинации "Устойчивое развитие: Лучший проект в сфере здорового образа жизни" получил корпоративный проект "Каждый день спорт", сообщает пресс-служба банка.ПАО "МТС-Банк" активно развивает корпоративные сообщества. Самое большое из них – спортивное. Проект "Каждый день спорт" объединяет сотрудников компании общим стремлением к здоровой и активной жизни, поддержанию баланса во всех ее сферах."Мы даем возможность попробовать самые разные спортивные направления: от футбола до фехтования, помогаем добавить физическую активность в свой день тем, кто раньше не занимался спортом. Для нас – это не только соревнование, но и физическая активность, доступная каждому. Мы надеемся, что наш проект вдохновит другие компании на развитие и продвижение корпоративного спорта, потому что он делает из коллектива команду, которая готова решить абсолютно любую задачу", – сказала руководитель спортивного направления МТС Банка Анна Негашева, ее слова цитирует пресс-служба.Благодаря запуску проекта "Каждый день спорт" 20% от всей численности сотрудников приняло участие в 25 спортивных мероприятиях за 2023 год. Команда банка выиграла 22 золотые, 12 серебряных и четыре бронзовые медали, в том числе серебро командного зачета в XIX Летней Спартакиады АФК "Система", а также получила 50 значков выполнения нормативов комплекса ГТО. В 2024 году удалось улучшить эти показатели ‒ сотрудники банка заняли первое место в общекомандном зачете первого дивизиона XX Летней Спартакиады АФК "Система", а количество полученных значков ГТО возросло до 100.Субметрика "Фитнес", по данным ежегодного исследования Happy Jobs (Хэппи Джобс) в ноябре 2023 года, возросла с 61,7% до 63,9%. Индекс чистой лояльности сотрудников eNPS (еНПС) вырос на 7,2% и составил 54,4%.В рамках проекта внедрена платформа для повышения благополучия и здоровья сотрудников, что привело к снижению уровня стресса и поддержания физического и ментального благополучия работников. Рост числа спортивных мероприятий также способствует улучшению кросс-функционального взаимодействия между подразделениями, говорится в сообщении.Международная премия в сфере коммуникаций Eventiada Awards основана в 2011 году. Награду получают кампании, демонстрирующие высокий уровень креативности, инновационность подхода, значительные результаты и хорошую реализацию. Премия фокусирует внимание на наиболее актуальные в коммуникациях направления: ESG-проекты (проекты в сфере экологического, социального и корпоративного управления), маркетинговые коммуникации, корпоративные коммуникации, персональные достижения и вклад молодежи. Организатор премии – коммуникационная группа "Орта".Реклама, ПАО "МТС-Банк", erid:F7NfYUJCUneP4zYfjToM

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мтс, банки, экономика, премии, здоровый образ жизни (зож), спорт