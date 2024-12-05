https://ria.ru/20241205/plennyy-1987465590.html

Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы над семьей

Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы над семьей - РИА Новости, 05.12.2024

Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы над семьей

Пленный военнослужащий ВСУ Максим Назаренко рассказал об угрозах привлечения к уголовной ответственности и расправы над его семьей как над "врагами народа" за... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:17

2024-12-05T10:17

2024-12-05T21:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987613993_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_218105c4977af6fdb2e5e0dfd438830e.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Максим Назаренко рассказал об угрозах привлечения к уголовной ответственности и расправы над его семьей как над "врагами народа" за отказ идти на фронт, видео предоставило Минобороны РФ. "Уже люди поняли, что не хотят они воевать, и стараются всеми способами не идти. А людей убивают, и надо пополнять ряды - получается так, что насильно забирают. Обещали, что закроют, большие штрафы наложат, семье не дадут покоя. Начальство говорило: что будет потом с твоей семьей, врагами народа?" - говорит Назаренко. Он также рассказал, что в течение девяти недель обучался в Швеции на БМП CV-90. "Отбирали, в основном, тех, у кого среднее или высшее образование и у кого нормальное зрение. Возраст - примерно до 45-49 лет", - добавил пленный.

https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный военнослужащий ВСУ об угрозах расправы над ним и его семьей По словам пленного Максима Назаренко, в ряды ВСУ он попал насильно. Ежедневно представители военкомата угрожали ему привлечением к уголовной ответственности и физической расправой над ним и его семьей, как над "врагами народа" за отказ идти воевать. 2024-12-05T10:17 true PT3M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)