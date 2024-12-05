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Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы над семьей - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 05.12.2024 (обновлено: 21:55 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/plennyy-1987465590.html
Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы над семьей
Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы над семьей - РИА Новости, 05.12.2024
Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы над семьей
Пленный военнослужащий ВСУ Максим Назаренко рассказал об угрозах привлечения к уголовной ответственности и расправы над его семьей как над "врагами народа" за... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:17
2024-12-05T21:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Максим Назаренко рассказал об угрозах привлечения к уголовной ответственности и расправы над его семьей как над "врагами народа" за отказ идти на фронт, видео предоставило Минобороны РФ. "Уже люди поняли, что не хотят они воевать, и стараются всеми способами не идти. А людей убивают, и надо пополнять ряды - получается так, что насильно забирают. Обещали, что закроют, большие штрафы наложат, семье не дадут покоя. Начальство говорило: что будет потом с твоей семьей, врагами народа?" - говорит Назаренко. Он также рассказал, что в течение девяти недель обучался в Швеции на БМП CV-90. "Отбирали, в основном, тех, у кого среднее или высшее образование и у кого нормальное зрение. Возраст - примерно до 45-49 лет", - добавил пленный.
https://ria.ru/20241014/plennyj-1977894018.html
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Пленный военнослужащий ВСУ об угрозах расправы над ним и его семьей
По словам пленного Максима Назаренко, в ряды ВСУ он попал насильно. Ежедневно представители военкомата угрожали ему привлечением к уголовной ответственности и физической расправой над ним и его семьей, как над "врагами народа" за отказ идти воевать.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пленный ВСУ рассказал об угрозах расправы над семьей

Пленный Назаренко сообщил об угрозах расправы за отказ идти на фронт

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Максим Назаренко рассказал об угрозах привлечения к уголовной ответственности и расправы над его семьей как над "врагами народа" за отказ идти на фронт, видео предоставило Минобороны РФ.
"Уже люди поняли, что не хотят они воевать, и стараются всеми способами не идти. А людей убивают, и надо пополнять ряды - получается так, что насильно забирают. Обещали, что закроют, большие штрафы наложат, семье не дадут покоя. Начальство говорило: что будет потом с твоей семьей, врагами народа?" - говорит Назаренко.
Он также рассказал, что в течение девяти недель обучался в Швеции на БМП CV-90. "Отбирали, в основном, тех, у кого среднее или высшее образование и у кого нормальное зрение. Возраст - примерно до 45-49 лет", - добавил пленный.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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