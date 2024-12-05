https://ria.ru/20241205/plennyy-1987443048.html
Пленный описал, как дезертиры ВСУ бегут с поля боя
Пленный описал, как дезертиры ВСУ бегут с поля боя - РИА Новости, 05.12.2024
Пленный описал, как дезертиры ВСУ бегут с поля боя
Четверо из семнадцати военных дезертировали из подразделения ВСУ, рассказал военнопленный командир взвода младший лейтенант Владимир Кит. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:26
2024-12-05T05:26
2024-12-05T05:56
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Четверо из семнадцати военных дезертировали из подразделения ВСУ, рассказал военнопленный командир взвода младший лейтенант Владимир Кит. По его словам, у него во взводе было 17 человек, из которых четверо дезертировали. "По-разному сбегали, один сбежал, потому что не давали - как бы он хотел в отпуск пойти. Второй просто сам ушел, третий - как бы его контузило, тоже сбежал сам", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что дезертирство в ВСУ происходит постоянно. Командиры сбежавших подают в розыск через военную полицию, розыском занимаются сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования -так на Украине называют военкоматы).
https://ria.ru/20241205/plennyy-1987440580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, военнопленные
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, военнопленные
Пленный описал, как дезертиры ВСУ бегут с поля боя
Пленный Кит: четверо из семнадцати военных дезертировали из подразделения ВСУ