https://ria.ru/20241205/plennyy-1987440580.html

Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант

Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант - РИА Новости, 05.12.2024

Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант

Пленный украинский офицер Владимир Кит рассказал РИА Новости, как им командовал младший сержант. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T04:35

2024-12-05T04:35

2024-12-05T04:35

специальная военная операция на украине

безопасность

львов

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Пленный украинский офицер Владимир Кит рассказал РИА Новости, как им командовал младший сержант. Владимира насильно мобилизовали 17 августа 2023 года в городе Львов и отправили на Ровенский полигон, где ему сказали, что после прохождения двухмесячных офицерских курсов, которые он закончил, его не отправят на передовую. "Я был командиром взвода, Младший лейтенант 141-й бригады, 452-го батальона, 2-й роты, 3-го взвода. Я не командовал… Делал за меня по штатке главный сержант взвода, в звании младший сержант. У него больше опыта было, у меня опыта не было, и я говорил комбату это, но все равно меня оставили как бы командиром взвода", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что основная его задача состояла в фиксации и подаче документов об ударах ВС РФ по позициям его взвода.

https://ria.ru/20241204/kurskaya-1987276584.html

https://ria.ru/20241127/vsu-1985983244.html

львов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, львов, вооруженные силы рф