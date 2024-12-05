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Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант - РИА Новости, 05.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:35 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/plennyy-1987440580.html
Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант
Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант - РИА Новости, 05.12.2024
Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант
Пленный украинский офицер Владимир Кит рассказал РИА Новости, как им командовал младший сержант. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T04:35
2024-12-05T04:35
специальная военная операция на украине
безопасность
львов
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Пленный украинский офицер Владимир Кит рассказал РИА Новости, как им командовал младший сержант. Владимира насильно мобилизовали 17 августа 2023 года в городе Львов и отправили на Ровенский полигон, где ему сказали, что после прохождения двухмесячных офицерских курсов, которые он закончил, его не отправят на передовую. "Я был командиром взвода, Младший лейтенант 141-й бригады, 452-го батальона, 2-й роты, 3-го взвода. Я не командовал… Делал за меня по штатке главный сержант взвода, в звании младший сержант. У него больше опыта было, у меня опыта не было, и я говорил комбату это, но все равно меня оставили как бы командиром взвода", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что основная его задача состояла в фиксации и подаче документов об ударах ВС РФ по позициям его взвода.
https://ria.ru/20241204/kurskaya-1987276584.html
https://ria.ru/20241127/vsu-1985983244.html
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безопасность, львов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Львов, Вооруженные силы РФ
Пленный украинский офицер рассказал, как им командовал младший сержант

Пленный украинский офицер Кит рассказал, как им командовал младший сержант

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Пленный украинский офицер Владимир Кит рассказал РИА Новости, как им командовал младший сержант.
Владимира насильно мобилизовали 17 августа 2023 года в городе Львов и отправили на Ровенский полигон, где ему сказали, что после прохождения двухмесячных офицерских курсов, которые он закончил, его не отправят на передовую.
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"Я был командиром взвода, Младший лейтенант 141-й бригады, 452-го батальона, 2-й роты, 3-го взвода. Я не командовал… Делал за меня по штатке главный сержант взвода, в звании младший сержант. У него больше опыта было, у меня опыта не было, и я говорил комбату это, но все равно меня оставили как бы командиром взвода", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что основная его задача состояла в фиксации и подаче документов об ударах ВС РФ по позициям его взвода.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛьвовВооруженные силы РФ
 
 
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