Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024
Ежегодная церемония вручения наград Fashion Awards, организованная Британским советом по моде, прошла в понедельник в Королевском Альберт-Холле.
Ежегодная церемония вручения наград Fashion Awards, организованная Британским советом по моде, прошла в понедельник в Королевском Альберт-Холле.
В этот вечер Рианне вручили награду как "культурному новатору".
В этот вечер Рианне вручили награду как "культурному новатору".
Модель Джоан Смоллс появилась на The Fashion Awards 2024.
Модель Джоан Смоллс появилась на The Fashion Awards 2024.
На церемонии отличилась модель Минг Ли Симмонс.
На церемонии отличилась модель Минг Ли Симмонс.
И топ-модель Алек Век.
И топ-модель Алек Век.
Модель и актриса Лили Макменами также появилась на красной дорожке.
Модель и актриса Лили Макменами также появилась на красной дорожке.
В интересном образе предстала перед публикой модель Джордан Данн.
В интересном образе предстала перед публикой модель Джордан Данн.
Модель и блогер Алекс Консани вышла на красную дорожку в элегантном наряде.
Модель и блогер Алекс Консани вышла на красную дорожку в элегантном наряде.
И модель Лара Стоун.
И модель Лара Стоун.
Ежегодный вечер проводится Британским советом моды и отмечает самые большие достижения в отрасли за прошедший год.
Ежегодный вечер проводится Британским советом моды и отмечает самые большие достижения в отрасли за прошедший год.
В этом году вручение наград было особенно волнительным — Том Форд забрал домой премию за выдающиеся достижения.
В этом году вручение наград было особенно волнительным — Том Форд забрал домой премию за выдающиеся достижения.
Модель Леоми Андерсон появилась на красной дорожке в новом образе.
Модель Леоми Андерсон появилась на красной дорожке в новом образе.
А Мария Шарапова сделала ставку на монохромный образ.
А Мария Шарапова сделала ставку на монохромный образ.
Певица Кэролайн Полачек также вышла на красную дорожку.
Певица Кэролайн Полачек также вышла на красную дорожку.
Модель Алессандра Амбросио появилась в изысканном платье.
Модель Алессандра Амбросио появилась в изысканном платье.
И певица Хлоя Бейли, известная под сценическим псевдонимом Chlöe.
И певица Хлоя Бейли, известная под сценическим псевдонимом Chlöe.
Дизайнер Димитра Петса отличилась своим стилем.
Дизайнер Димитра Петса отличилась своим стилем.
А певица Рита Ора обесцвеченными бровями и платиновой стрижкой.
А певица Рита Ора обесцвеченными бровями и платиновой стрижкой.