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Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024

Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024 - РИА Новости, 05.12.2024

Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024

В Лондоне прошла ежегодная премия в области моды The Fashion Awards 2024. Кадры со знаменитостями — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T18:28

2024-12-05T18:28

2024-12-05T20:14

фото

лондон

рианна (робин фенти)

алессандра амбросио

рита ора

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В Лондоне прошла ежегодная премия в области моды The Fashion Awards 2024. Кадры со знаменитостями — в фотоленте ria.ru.

лондон

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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