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Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024 - РИА Новости, 05.12.2024
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18:28 05.12.2024 (обновлено: 20:14 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/platya-1987049663.html
Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024
Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024 - РИА Новости, 05.12.2024
Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024
В Лондоне прошла ежегодная премия в области моды The Fashion Awards 2024. Кадры со знаменитостями — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 05.12.2024
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лондон
рианна (робин фенти)
алессандра амбросио
рита ора
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В Лондоне прошла ежегодная премия в области моды The Fashion Awards 2024. Кадры со знаменитостями — в фотоленте ria.ru.
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фото, фото, лондон, рианна (робин фенти), алессандра амбросио, рита ора
Фото, Лондон, Рианна (Робин Фенти), Алессандра Амбросио, Рита Ора

Наряды знаменитостей на Fashion Awards 2024

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В Лондоне прошла ежегодная премия в области моды The Fashion Awards 2024. Кадры со знаменитостями — в фотоленте ria.ru.
© Getty Images / Gareth Cattermole

Ежегодная церемония вручения наград Fashion Awards, организованная Британским советом по моде, прошла в понедельник в Королевском Альберт-Холле.

Модель Джулия Фокс на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Ежегодная церемония вручения наград Fashion Awards, организованная Британским советом по моде, прошла в понедельник в Королевском Альберт-Холле.

© Getty Images / Gareth Cattermole
1 из 18
© Getty Images / Samir Hussein

В этот вечер Рианне вручили награду как "культурному новатору".

Певица Рианна на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

В этот вечер Рианне вручили награду как "культурному новатору".

© Getty Images / Samir Hussein
2 из 18
© Getty Images / Dave Benett

Модель Джоан Смоллс появилась на The Fashion Awards 2024.

Модель Джоан Смоллс на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Модель Джоан Смоллс появилась на The Fashion Awards 2024.

© Getty Images / Dave Benett
3 из 18
© Getty Images / JB Lacroix

На церемонии отличилась модель Минг Ли Симмонс.

Модель Минг Ли Симмонс на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

На церемонии отличилась модель Минг Ли Симмонс.

© Getty Images / JB Lacroix
4 из 18
© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

И топ-модель Алек Век.

Топ-модель Алек Век на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

И топ-модель Алек Век.

© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis
5 из 18
© Getty Images / Joe Maher

Модель и актриса Лили Макменами также появилась на красной дорожке.

Модель и актриса Лили Макменами на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Модель и актриса Лили Макменами также появилась на красной дорожке.

© Getty Images / Joe Maher
6 из 18
© Getty Images / Samir Hussein

В интересном образе предстала перед публикой модель Джордан Данн.

Модель Джордан Данн на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

В интересном образе предстала перед публикой модель Джордан Данн.

© Getty Images / Samir Hussein
7 из 18
© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis

Модель и блогер Алекс Консани вышла на красную дорожку в элегантном наряде.

Модель и блогер Алекс Консани на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Модель и блогер Алекс Консани вышла на красную дорожку в элегантном наряде.

© Getty Images / Stephane Cardinale - Corbis
8 из 18
© Getty Images / Dave Benett

И модель Лара Стоун.

Модель Лара Стоун на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

И модель Лара Стоун.

© Getty Images / Dave Benett
9 из 18
© Getty Images / Lionel Hahn

Ежегодный вечер проводится Британским советом моды и отмечает самые большие достижения в отрасли за прошедший год.

Актриса Эй Джей Одуду на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Ежегодный вечер проводится Британским советом моды и отмечает самые большие достижения в отрасли за прошедший год.

© Getty Images / Lionel Hahn
10 из 18
© Getty Images / Karwai Tang

В этом году вручение наград было особенно волнительным — Том Форд забрал домой премию за выдающиеся достижения.

Модель Лора Уитмор на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

В этом году вручение наград было особенно волнительным — Том Форд забрал домой премию за выдающиеся достижения.

© Getty Images / Karwai Tang
11 из 18
© Getty Images / Karwai Tang

Модель Леоми Андерсон появилась на красной дорожке в новом образе.

Модель Леоми Андерсон на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Модель Леоми Андерсон появилась на красной дорожке в новом образе.

© Getty Images / Karwai Tang
12 из 18
© Getty Images / Samir Hussein

А Мария Шарапова сделала ставку на монохромный образ.

Российская теннисистка Мария Шарапова на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

А Мария Шарапова сделала ставку на монохромный образ.

© Getty Images / Samir Hussein
13 из 18
© Getty Images / Joe Maher

Певица Кэролайн Полачек также вышла на красную дорожку.

Певица Кэролайн Полачек на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Певица Кэролайн Полачек также вышла на красную дорожку.

© Getty Images / Joe Maher
14 из 18
© Getty Images / Karwai Tang

Модель Алессандра Амбросио появилась в изысканном платье.

Модель Алессандра Амбросио на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Модель Алессандра Амбросио появилась в изысканном платье.

© Getty Images / Karwai Tang
15 из 18
© Getty Images / Samir Hussein

И певица Хлоя Бейли, известная под сценическим псевдонимом Chlöe.

Певица Хлоя Бейли, известная под сценическим псевдонимом Chlöe, на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

И певица Хлоя Бейли, известная под сценическим псевдонимом Chlöe.

© Getty Images / Samir Hussein
16 из 18
© Getty Images / Joe Maher

Дизайнер Димитра Петса отличилась своим стилем.

Дизайнер Димитра Петса на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

Дизайнер Димитра Петса отличилась своим стилем.

© Getty Images / Joe Maher
17 из 18
© Getty Images / Samir Hussein

А певица Рита Ора обесцвеченными бровями и платиновой стрижкой.

Певица Рита Ора на красной дорожке The Fashion Awards 2024 в Лондоне

А певица Рита Ора обесцвеченными бровями и платиновой стрижкой.

© Getty Images / Samir Hussein
18 из 18
 
ФотоЛондонРианна (Робин Фенти)Алессандра АмбросиоРита Ора
 
 
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