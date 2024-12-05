В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии
Песков заявил, что Москва находится в постоянном диалоге в Дамаском
Военнослужащий Сирийской арабской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва внимательно наблюдает за происходящим в Сирии и находится в постоянном диалоге с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что говорить о степени необходимой помощи от России властям Сирии для борьбы с боевиками можно будет в зависимости от оценки ситуации в стране.
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"В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в каком объеме Россия сможет оказать Сирии военную поддержку в случае необходимости.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация