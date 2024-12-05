https://ria.ru/20241205/peskov-1987502075.html

В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии

В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024

В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии

Москва внимательно наблюдает за происходящим в Сирии и находится в постоянном диалоге с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T13:02

2024-12-05T13:02

2024-12-05T13:12

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва внимательно наблюдает за происходящим в Сирии и находится в постоянном диалоге с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что говорить о степени необходимой помощи от России властям Сирии для борьбы с боевиками можно будет в зависимости от оценки ситуации в стране."В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в каком объеме Россия сможет оказать Сирии военную поддержку в случае необходимости.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241205/smi-1987495832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024