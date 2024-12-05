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В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
13:02 05.12.2024 (обновлено: 13:12 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/peskov-1987502075.html
В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии
В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии - РИА Новости, 05.12.2024
В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии
Москва внимательно наблюдает за происходящим в Сирии и находится в постоянном диалоге с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T13:02
2024-12-05T13:12
война в сирии
в мире
сирия
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обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва внимательно наблюдает за происходящим в Сирии и находится в постоянном диалоге с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что говорить о степени необходимой помощи от России властям Сирии для борьбы с боевиками можно будет в зависимости от оценки ситуации в стране."В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в каком объеме Россия сможет оказать Сирии военную поддержку в случае необходимости.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241205/smi-1987495832.html
https://ria.ru/20241204/siriya-1987423794.html
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в мире, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Кремле заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Сирии

Песков заявил, что Москва находится в постоянном диалоге в Дамаском

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Сирийской арабской армии
Военнослужащий Сирийской арабской армии - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащий Сирийской арабской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва внимательно наблюдает за происходящим в Сирии и находится в постоянном диалоге с Дамаском, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент мы очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в Сирии, мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском", - сказал Песков журналистам.
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Вчера, 12:25
Он добавил, что говорить о степени необходимой помощи от России властям Сирии для борьбы с боевиками можно будет в зависимости от оценки ситуации в стране.
«
"В зависимости от оценки ситуации уже можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем, чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, в каком объеме Россия сможет оказать Сирии военную поддержку в случае необходимости.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Командование сирийской армии в свою очередь заявило 1 декабря, что продвижение террористов в Хаме остановлено и правительственные войска перешли в контрнаступление, освободив ряд ранее захваченных террористами поселений.
* Прежнее название "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация
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Война в СирииВ миреСирияРоссияОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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