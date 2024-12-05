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Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2024
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08:19 05.12.2024 (обновлено: 08:54 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/peskov-1987451784.html
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2024
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Россия готова приветствовать посредничество для переговоров по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:19
2024-12-05T08:54
россия
дмитрий песков
в мире
украина
астана
владимир путин
нато
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия готова приветствовать посредничество для переговоров по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.&quot;Мы готовы приветствовать все посреднические усилия&quot;, — сказал он.На прошлой неделе на пресс-конференции в Астане президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.В июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также российский лидер указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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россия, дмитрий песков, в мире, украина, астана, владимир путин, нато
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Астана, Владимир Путин, НАТО
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков

Песков заявил о готовности РФ приветствовать посреднические усилия по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия готова приветствовать посредничество для переговоров по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«

"Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", — сказал он.

На прошлой неделе на пресс-конференции в Астане президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.
В июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Также российский лидер указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
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РоссияДмитрий ПесковВ миреУкраинаАстанаВладимир ПутинНАТО
 
 
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