https://ria.ru/20241205/peskov-1987451784.html

Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков

Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2024

Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков

Россия готова приветствовать посредничество для переговоров по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:19

2024-12-05T08:19

2024-12-05T08:54

россия

дмитрий песков

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владимир путин

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия готова приветствовать посредничество для переговоров по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", — сказал он.На прошлой неделе на пресс-конференции в Астане президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.В июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также российский лидер указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html

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россия, дмитрий песков, в мире, украина, астана, владимир путин, нато