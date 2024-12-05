https://ria.ru/20241205/peskov-1987451784.html
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 05.12.2024
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Россия готова приветствовать посредничество для переговоров по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T08:19
2024-12-05T08:19
2024-12-05T08:54
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия готова приветствовать посредничество для переговоров по Украине, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы готовы приветствовать все посреднические усилия", — сказал он.На прошлой неделе на пресс-конференции в Астане президент Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены им ранее.В июне глава государства выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также российский лидер указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html
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россия, дмитрий песков, в мире, украина, астана, владимир путин, нато
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Украина, Астана, Владимир Путин, НАТО
Россия готова приветствовать посредничество по Украине, заявил Песков
Песков заявил о готовности РФ приветствовать посреднические усилия по Украине