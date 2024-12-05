Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена
Пентагон: США будут предпринимать усилия для ускоренных поставок оружия Украине
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министерство обороны США продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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"Мы получили от Белого дома поручение приложить все усилия для того, чтобы ускоренно оказывать помощь в сфере безопасности Украине и использовать те полномочия, которые у нас есть. Мы делаем именно это", - сообщил он журналистам на брифинге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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