https://ria.ru/20241205/pentagon-1987621255.html

Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена

Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена - РИА Новости, 05.12.2024

Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена

Министерство обороны США продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена, заявил в... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T22:59

2024-12-05T22:59

2024-12-05T23:04

в мире

украина

россия

сша

джо байден

патрик райдер

сергей лавров

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министерство обороны США продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы получили от Белого дома поручение приложить все усилия для того, чтобы ускоренно оказывать помощь в сфере безопасности Украине и использовать те полномочия, которые у нас есть. Мы делаем именно это", - сообщил он журналистам на брифинге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, джо байден, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато