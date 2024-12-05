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Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена - РИА Новости, 05.12.2024
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22:59 05.12.2024 (обновлено: 23:04 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/pentagon-1987621255.html
Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена
Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена - РИА Новости, 05.12.2024
Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена
Министерство обороны США продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена, заявил в... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T22:59
2024-12-05T23:04
в мире
украина
россия
сша
джо байден
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сергей лавров
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министерство обороны США продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы получили от Белого дома поручение приложить все усилия для того, чтобы ускоренно оказывать помощь в сфере безопасности Украине и использовать те полномочия, которые у нас есть. Мы делаем именно это", - сообщил он журналистам на брифинге. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, патрик райдер, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон заявил, что будет помогать Украине до ухода Байдена

Пентагон: США будут предпринимать усилия для ускоренных поставок оружия Украине

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министерство обороны США продолжит предпринимать все усилия для ускоренных поставок оружия Украине до ухода администрации президента Джо Байдена, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Мы получили от Белого дома поручение приложить все усилия для того, чтобы ускоренно оказывать помощь в сфере безопасности Украине и использовать те полномочия, которые у нас есть. Мы делаем именно это", - сообщил он журналистам на брифинге.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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