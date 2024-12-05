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Трампу предстоит драка за дорогу ценой в 67 миллиардов

Трампу предстоит драка за дорогу ценой в 67 миллиардов - РИА Новости, 05.12.2024

Трампу предстоит драка за дорогу ценой в 67 миллиардов

Для тех, кто думает, что в Азии нет событий — ну, разве что какой-нибудь нервный срыв южнокорейских властей, с военным переворотом и прочими радостями: нет,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:00

2024-12-05T08:01

дональд трамп

китай

сша

вьетнам

роб бауэр

нато

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Для тех, кто думает, что в Азии нет событий — ну, разве что какой-нибудь нервный срыв южнокорейских властей, с военным переворотом и прочими радостями: нет, именно в Азии-то и творятся события первостепенной важности. Хотя чаще тихие.Вот, например, начало драки за 67 миллиардов долларов. Это, возможно, самый дорогостоящий будущий инфраструктурный проект наших дней. Он хорош тем, что через него видно очень многое насчет ближайшего будущего всего мира. Включая возможные ответы на вопрос: а что получится у Дональда Трампа на главном направлении всей его политики, внешней и внутренней? То есть что у него получится по части борьбы с Китаем как глобальным конкурентом за первенство в мире, и заодно в смысле возвращения производств в США.Итак, дело о 67 миллиардах: принято решение о строительстве скоростной железной дороги с севера на юг Вьетнама, от Ханоя до Хошимина, а это 1500 километров. Скорость поездов 350 километров в час, время в пути пять часов (сегодня тридцать). Дата завершения — 2035 год.Почему это важно: "Жэньминь жибао" уверенно заявляет, что как бы ни шли торги, без китайцев не обойтись. Просто потому, что по технологиям скоростных поездов китайцы не просто лучшие в мире, а конкурентов у них вообще нет, японцы в этом плане как бы немножко уже из прошлого века. Опыт строек за рубежом у них тоже есть, вспомним, как только что открылась такая же скоростная китайская дорога в относительно соседней Индонезии.Могут ли нажать на Вьетнам так, что мало не покажется? В несчастной западной группе государств с этим просто — вот на днях глава военного комитета НАТО, американец Роб Бауэр предупредил бизнес союзных государств, что его "коммерческие решения имеют стратегические последствия для безопасности их наций", поэтому пора привыкать приспосабливать производство и логистику "к военному сценарию". А что выгоднее и лучше — второй вопрос.Но Вьетнам, как и минимум две трети мира ("мировое большинство"), работает по другой схеме — баланс. Не ссориться по возможности с Западом или Востоком, но выбирать для себя все лучшее по цене и качеству. Ханой — стратегический партнер и КНР, и США и умело поддерживает этот баланс. Такой выбор для не самого сильного государства в наши непростые времена — это и есть безопасность, на долгое будущее. Поэтому можно ожидать, что вьетнамцы разделят проект на несколько пакетов, часть которых отдадут кому-то еще. Но если ключевые по части технологий пакеты не получат китайцы, это будет значить сильное снижение акций Вьетнама как государства.Теперь вопрос — а для чего вообще этот маршрут нужен? Тут у нас замечательная история под названием "Китай еще позавчера начал готовиться к новой торговой войне с Трампом", и Вьетнам к этому имеет прямое отношение.С войной уже сейчас почти все понятно, потому что грозный Дональд успел пообещать избирателям, что для возвращения производств на американскую землю он обложит импортными тарифами любые товары из дружественных стран на 10%, а вот из Китая на 100%. Цифры в его речах мелькали разные, но общая картина вот такая.Итак, Пекину пора готовиться к неприятностям в виде закрытия рынков США? Но тут надо внимательно следить за девятым валом ежедневных публикаций на эту тему в азиатских, да и американских СМИ.И есть там такие мнения, что Америке поздно пить боржом. Дело в том, что такая же политика проводилась Трампом в его первое президентство, а потом наследовалась и при Байдене. То есть у Пекина было достаточно времени, чтобы понять намек и перестроиться. Дискуссия идет скорее о том, а вел ли бы себя Китай так же, если бы на него не напали с тарифами и прочим еще в 2018 году. То есть Трамп и Байден сами спровоцировали смену внешнеэкономической стратегии "мирового производственного цеха".Кстати, есть разные системы подсчета объема производств в Китае — и отстающих США. По одним, на сегодняшний день у КНР 30% мирового промышленного производства против примерно 20 у США. А можно и по оценке швейцарского центра исследований экономической политики: чисто промышленный выпуск Китая больше, чем у следующих за ним девяти стран, в частности — втрое больше, чем у США.Подсчеты эти делать трудно потому, в частности, что около 40% товаров, делающихся в США и там же продающихся, на самом деле содержат компоненты, ввезенные из-за рубежа. То есть и из Китая тоже. Но есть и "чистый" импорт в США, доля Китая в котором, на первый взгляд, все сокращается.А так ли это? Как раз Вьетнам хорошо известен по части полного обессмысливания будущей тарифной защиты Трампа. Перемещение туда китайских производств, точнее — части производственных цепочек из развитых южных провинций, приняло массовый характер еще несколько лет назад, в итоге чего в США поступает множество как бы вьетнамских товаров, а во Вьетнаме экономический бум. С Мексикой то же самое. И дальше по списку. Общая картина такова: внешняя торговля КНР сокращается на американском направлении, но резко, обгоняюще растет по всем прочим.Процесс заметили. Дошло вот до каких предсказаний: страны-соседи Китая, да и весь глобальный Юг, благодаря неуклюжей политике Трампа ждет новое экономическое чудо (как в 80-е и прочие годы прошлого столетия). Они в восторге от того, что их экономика сливается с китайской в единую мощную систему и, главное, резко поднимается по технологической лестнице. А системе такой нужны новые скоростные дороги. Кстати, маршрут Ханой-Хошимин — это лишь часть создаваемой Пекином единой скоростной дороги вплоть до Сингапура.Дело доходит до вот каких оценок: да ведь Трамп не может всерьез делать такую глупость — закрывать свой рынок и этим разорять свои производства и поднимать в стране цены. Это он хочет выклянчить у Пекина сделку насчет какой-то новой схемы отношений, чтобы вернуть Америке величие. А поскольку это Трамп, то он клянчит он так: сначала грозит и пугает, а потом будет договариваться.Вопрос только в том, насколько китайцы или еще кто угодно хотят испугаться и договориться.

https://ria.ru/20241204/ssha-1987424911.html

https://ria.ru/20241129/ssha-1986327531.html

https://ria.ru/20241117/kitaj-1984209994.html

https://ria.ru/20241205/kitaj-1987447405.html

китай

сша

вьетнам

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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дональд трамп, китай, сша, вьетнам, роб бауэр, нато