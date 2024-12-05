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В Париже тысячи сотрудников госсектора вышли на манифестацию - РИА Новости, 05.12.2024
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23:29 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/parizh-1987623191.html
В Париже тысячи сотрудников госсектора вышли на манифестацию
В Париже тысячи сотрудников госсектора вышли на манифестацию - РИА Новости, 05.12.2024
В Париже тысячи сотрудников госсектора вышли на манифестацию
Тысячи человек, работающих в госсекторе Франции, вышли на манифестацию в Париже с осуждением бюджета "жесткой экономии" правительства, передает корреспондент... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:29
2024-12-05T23:29
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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Тысячи человек, работающих в госсекторе Франции, вышли на манифестацию в Париже с осуждением бюджета "жесткой экономии" правительства, передает корреспондент РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в четверг около здания министерства финансов на востоке города. В акции, которую организовали ведущие французские профсоюзы, принимают участие сотрудники полиции, учителя, медперсонал и другие сотрудники, занятые в государственном секторе. На их плакатах значатся требования о повышении зарплат и сохранении рабочих мест в госсекторе. "Презрение! Сокращение бюджета! Вот что приведет к краху госсектора", - можно прочитать на самодельных баннерах. Колонна манифестантов прошла до площади Италии. Участники жгли файеры и скандировали: "Макрона в отставку!". Протестующих сопровождали множество полицейских. Аналогичные акции прошли во многих других французских городах, включая Марсель, Ниццу, Ренн, Нант, Лион и другие. Манифестации в четверг сопровождаются забастовками. Так, порядка 65% педагогического состава не вышли на работу во Франции. Закрыты школы, из-за забастовки авиадиспетчеров, также являющихся сотрудниками госсектора, отменена часть рейсов в главных французских аэропортах – Париже, Марселе и Тулузе. Нарушена работа мэрий и налоговых служб, где бастует администрация, часть персонала больниц также не вышла на работу. Изначально профсоюзы были намерены протестовать против законопроекта о бюджете на 2025 год, предусматривающего колоссальные сокращения бюджета во избежание бюджетного дефицита и сокращения госдолга. Однако в среду премьер Франции Мишель Барнье и его правительство были вынуждены уйти в отставку: вотум недоверия, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и принят. В таком случае в 2025 году продолжит действовать бюджет 2024 года.
https://ria.ru/20241203/protesty-1987059169.html
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Массовые манифестации во Франции после отставки премьера
Резонансную отставку премьера Франции предваряли в четверг массовые манифестации по всей в стране, в том числе в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Тысячи работников госсектора вышли в столице – их не устраивает бюджет "жесткой экономии" правительства, который, как ожидалось, будет принят на 2025 год. Как пишут СМИ, сотрудники жалуются на низкие зарплаты и сокращения. Отставка Барнье и кабмина могла смягчить обстановку – это означает, что вместо условий бюджета на 2025 год продолжили бы действовать те, что есть в году текущем. Но де-факто мало что изменилось – сотрудники все равно опасаются политики властей и боятся, что дальше все станет только хуже. Манифестанты скандировали "Макрона в отставку!", а надписи на плакатах гласили о презрении к руководству страны.
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в мире, франция, италия, марсель, мишель барнье, париж
В мире, Франция, Италия, Марсель, Мишель Барнье, Париж
В Париже тысячи сотрудников госсектора вышли на манифестацию

В Париже тысячи работников госсектора вышли на акцию против жесткой экономики

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ПАРИЖ, 5 дек – РИА Новости. Тысячи человек, работающих в госсекторе Франции, вышли на манифестацию в Париже с осуждением бюджета "жесткой экономии" правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч человек собрались в четверг около здания министерства финансов на востоке города. В акции, которую организовали ведущие французские профсоюзы, принимают участие сотрудники полиции, учителя, медперсонал и другие сотрудники, занятые в государственном секторе.
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На их плакатах значатся требования о повышении зарплат и сохранении рабочих мест в госсекторе. "Презрение! Сокращение бюджета! Вот что приведет к краху госсектора", - можно прочитать на самодельных баннерах.
Колонна манифестантов прошла до площади Италии. Участники жгли файеры и скандировали: "Макрона в отставку!".
Протестующих сопровождали множество полицейских.
Аналогичные акции прошли во многих других французских городах, включая Марсель, Ниццу, Ренн, Нант, Лион и другие.
Манифестации в четверг сопровождаются забастовками. Так, порядка 65% педагогического состава не вышли на работу во Франции. Закрыты школы, из-за забастовки авиадиспетчеров, также являющихся сотрудниками госсектора, отменена часть рейсов в главных французских аэропортах – Париже, Марселе и Тулузе. Нарушена работа мэрий и налоговых служб, где бастует администрация, часть персонала больниц также не вышла на работу.
Изначально профсоюзы были намерены протестовать против законопроекта о бюджете на 2025 год, предусматривающего колоссальные сокращения бюджета во избежание бюджетного дефицита и сокращения госдолга. Однако в среду премьер Франции Мишель Барнье и его правительство были вынуждены уйти в отставку: вотум недоверия, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов и принят. В таком случае в 2025 году продолжит действовать бюджет 2024 года.
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