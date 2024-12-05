https://ria.ru/20241205/pakistan-1987444538.html

Министр Легари заявил о начале обсуждения с Москвой "Пакистанского потока"

Министр Легари заявил о начале обсуждения с Москвой "Пакистанского потока" - РИА Новости, 05.12.2024

Министр Легари заявил о начале обсуждения с Москвой "Пакистанского потока"

Исламабад и Москва находятся на начальной стадии обсуждения газопровода "Пакистанский поток", сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T06:10

2024-12-05T06:10

2024-12-05T06:25

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исламабад

сергей цивилев

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газопровод

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Исламабад и Москва находятся на начальной стадии обсуждения газопровода "Пакистанский поток", сообщил РИА Новости министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Мы только на начальной стадии обсуждения. Пока не так много возможно сообщить об этом. Эксперты работают, посмотрим, что может из этого получиться. Когда они закончат работу, мы изучим все юридические и финансовые обязательства", — сказал он. По его словам, один из принципов, которому Пакистан придает особое значение, заключается в том, что Исламабад и Москва договорились о совместной работе так, чтобы не нарушать при этом международное экономическое и юридическое пространство. "У Пакистана много обязательств перед партнерами по всему миру. Однако мы считаем, что у нас достаточно пространства для работы с Россией по выстраиванию отношений обеих стран в будущем", — добавил Легари. Ранее в Москве состоялось заседание российско-пакистанской межправкомиссии, Легари является ее сопредседателем с пакистанской стороны, с российской – министр энергетики РФ Сергей Цивилев. Газопровод "Пакистанский поток", первоначально носивший название "Север - Юг", должен связать инфраструктуру для приема сжиженного газа в портах Карачи и Гвадар на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями газа в округе Касур (Пенджаб) на севере страны. Его протяженность по проекту составит более 1,1 тысячи километров, пропускная способность - до 16 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20241024/pakistan-1979715903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

пакистан, москва, исламабад, сергей цивилев, в мире, газопровод