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Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками
Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 05.12.2024
Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками
Министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, которая призвана объединить усилия США на различных... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:12
2024-12-05T23:12
2024-12-05T23:18
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, которая призвана объединить усилия США на различных территориях, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "На этой неделе министр подписал секретную стратегию по противодействию беспилотным системам, чтобы объединить подход министерства по противодействию таким системам в различных сферах, характеристиках и временных рамках", - сообщил он журналистам на брифинге. Райдер добавил, что с точки зрения США беспилотники представляют собой неотложную и постоянную угрозу для американских военнослужащих, военных объектов и активов за рубежом, а также все чаще и на территории самих Штатов.
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в мире, сша, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша, пентагон
В мире, США, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Пентагон
Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками
Пентагон: Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами