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Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 05.12.2024
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23:12 05.12.2024 (обновлено: 23:18 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/ostin-1987622484.html
Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками
Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 05.12.2024
Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками
Министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, которая призвана объединить усилия США на различных... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T23:12
2024-12-05T23:18
в мире
сша
патрик райдер
ллойд остин
министерство обороны сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, которая призвана объединить усилия США на различных территориях, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "На этой неделе министр подписал секретную стратегию по противодействию беспилотным системам, чтобы объединить подход министерства по противодействию таким системам в различных сферах, характеристиках и временных рамках", - сообщил он журналистам на брифинге. Райдер добавил, что с точки зрения США беспилотники представляют собой неотложную и постоянную угрозу для американских военнослужащих, военных объектов и активов за рубежом, а также все чаще и на территории самих Штатов.
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в мире, сша, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша, пентагон
В мире, США, Патрик Райдер, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Пентагон
Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками

Пентагон: Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами

© AP Photo / Alex BrandonШеф Пентагона Ллойд Остин
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Шеф Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, которая призвана объединить усилия США на различных территориях, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"На этой неделе министр подписал секретную стратегию по противодействию беспилотным системам, чтобы объединить подход министерства по противодействию таким системам в различных сферах, характеристиках и временных рамках", - сообщил он журналистам на брифинге.
Райдер добавил, что с точки зрения США беспилотники представляют собой неотложную и постоянную угрозу для американских военнослужащих, военных объектов и активов за рубежом, а также все чаще и на территории самих Штатов.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Пентагон: начальники генштабов ВС России и США провели телефонный разговор
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В миреСШАПатрик РайдерЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАПентагон
 
 
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