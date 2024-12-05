https://ria.ru/20241205/ostin-1987622484.html

Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками

Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками - РИА Новости, 05.12.2024

Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотниками

Министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, которая призвана объединить усилия США на различных... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T23:12

2024-12-05T23:12

2024-12-05T23:18

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патрик райдер

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин подписал секретную стратегию по борьбе с беспилотными системами, которая призвана объединить усилия США на различных территориях, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "На этой неделе министр подписал секретную стратегию по противодействию беспилотным системам, чтобы объединить подход министерства по противодействию таким системам в различных сферах, характеристиках и временных рамках", - сообщил он журналистам на брифинге. Райдер добавил, что с точки зрения США беспилотники представляют собой неотложную и постоянную угрозу для американских военнослужащих, военных объектов и активов за рубежом, а также все чаще и на территории самих Штатов.

https://ria.ru/20241205/gerasimov-1987450600.html

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в мире, сша, патрик райдер, ллойд остин, министерство обороны сша, пентагон