https://ria.ru/20241205/obse-1987431163.html

Кипр претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году

Кипр претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году - РИА Новости, 05.12.2024

Кипр претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году

Кипр официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2027 год, сообщил официальный... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T00:46

2024-12-05T00:46

2024-12-05T01:14

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мальта

сергей лавров

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

кипр

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АФИНЫ, 5 дек - РИА Новости. Кипр официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2027 год, сообщил официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис."Республика Кипр официально выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ на 2027 год", - говорится в заявлении Летимпиотиса, распространенном бюро печати и информации правительства.По его словам, министр иностранных дел Константинос Комбос в среду отбывает на Мальту для участия в министерской встрече ОБСЕ, которая пройдет 4-6 декабря 2024 года в столице Валлетте."Во время своего пребывания на Мальте министр иностранных дел проведет ряд контактов со своими коллегами", - сообщил Летимпиотис.В Валлетте состоится 31-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в котором запланировано участие министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.В иерархии руководящих органов Организации СМИД занимает второе место после саммита и созывается в те годы, когда встречи на высшем уровне не проводятся. Последний саммит состоялся в Астане в 2010 году. СМИД рассматривает ход выполнения ранее принятых решений, определяет задачи на среднесрочную перспективу и обеспечивает политический диалог государств-участников. Все решения в Организации принимаются на основе правила консенсуса, недопустимость нарушения которого является условием сохранения жизнеспособности ОБСЕ.

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987431564.html

https://ria.ru/20241204/zaharova-1987398493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мальта, сергей лавров, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, кипр, валлетта