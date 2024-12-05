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Кипр претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году - РИА Новости, 05.12.2024
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00:46 05.12.2024 (обновлено: 01:14 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/obse-1987431163.html
Кипр претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году
Кипр претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году - РИА Новости, 05.12.2024
Кипр претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году
Кипр официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2027 год, сообщил официальный... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T00:46
2024-12-05T01:14
в мире
мальта
сергей лавров
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
кипр
валлетта
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АФИНЫ, 5 дек - РИА Новости. Кипр официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2027 год, сообщил официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис."Республика Кипр официально выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ на 2027 год", - говорится в заявлении Летимпиотиса, распространенном бюро печати и информации правительства.По его словам, министр иностранных дел Константинос Комбос в среду отбывает на Мальту для участия в министерской встрече ОБСЕ, которая пройдет 4-6 декабря 2024 года в столице Валлетте."Во время своего пребывания на Мальте министр иностранных дел проведет ряд контактов со своими коллегами", - сообщил Летимпиотис.В Валлетте состоится 31-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в котором запланировано участие министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.В иерархии руководящих органов Организации СМИД занимает второе место после саммита и созывается в те годы, когда встречи на высшем уровне не проводятся. Последний саммит состоялся в Астане в 2010 году. СМИД рассматривает ход выполнения ранее принятых решений, определяет задачи на среднесрочную перспективу и обеспечивает политический диалог государств-участников. Все решения в Организации принимаются на основе правила консенсуса, недопустимость нарушения которого является условием сохранения жизнеспособности ОБСЕ.
https://ria.ru/20241205/lavrov-1987431564.html
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в мире, мальта, сергей лавров, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, кипр, валлетта
В мире, Мальта, Сергей Лавров, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Кипр, Валлетта
Кипр претендует на председательство в ОБСЕ в 2027 году

Кипр официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ

© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
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АФИНЫ, 5 дек - РИА Новости. Кипр официально выдвинул свою кандидатуру на пост председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2027 год, сообщил официальный представитель правительства Константинос Летимпиотис.
"Республика Кипр официально выдвинула свою кандидатуру на пост председателя ОБСЕ на 2027 год", - говорится в заявлении Летимпиотиса, распространенном бюро печати и информации правительства.
Прибытие Лаврова на Мальту для участия в совещании глав МИД стран ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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По его словам, министр иностранных дел Константинос Комбос в среду отбывает на Мальту для участия в министерской встрече ОБСЕ, которая пройдет 4-6 декабря 2024 года в столице Валлетте.
"Во время своего пребывания на Мальте министр иностранных дел проведет ряд контактов со своими коллегами", - сообщил Летимпиотис.
В Валлетте состоится 31-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, в котором запланировано участие министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
В иерархии руководящих органов Организации СМИД занимает второе место после саммита и созывается в те годы, когда встречи на высшем уровне не проводятся. Последний саммит состоялся в Астане в 2010 году. СМИД рассматривает ход выполнения ранее принятых решений, определяет задачи на среднесрочную перспективу и обеспечивает политический диалог государств-участников. Все решения в Организации принимаются на основе правила консенсуса, недопустимость нарушения которого является условием сохранения жизнеспособности ОБСЕ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Вчера, 18:32
 
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