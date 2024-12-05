Рейтинг@Mail.ru
Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/nato-1987474347.html
Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ
Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ - РИА Новости, 05.12.2024
Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ
Команда выигравшего выбора США Дональда Трампа в ходе переговоров с делегацией из Киева не проявила особого интереса к идее пригласить Украину в НАТО, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T10:52
2024-12-05T10:52
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
кит келлог
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Команда выигравшего выбора США Дональда Трампа в ходе переговоров с делегацией из Киева не проявила особого интереса к идее пригласить Украину в НАТО, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. По данным газеты, Келлог выразил поддержку попыткам администрации американского президента Джо Байдена ускорить передачу оружия Киеву и отметил, что благодаря этой помощи Трамп получит рычаг давления на Россию в случае начала переговоров по Украине. "Но команда Трампа не выразила особого интереса в идее предложить Украине членство в НАТО", - пишет издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Кремле ранее заявили, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20241107/nato-1982347909.html
https://ria.ru/20241122/ryutte-1985123947.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский, НАТО
Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ

Команда Трампа не проявила интереса к идее пригласить Украину в НАТО

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Команда выигравшего выбора США Дональда Трампа в ходе переговоров с делегацией из Киева не проявила особого интереса к идее пригласить Украину в НАТО, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
WSJ: команда Трампа обсуждает новый план завершения конфликта на Украине
7 ноября, 08:31
По данным газеты, Келлог выразил поддержку попыткам администрации американского президента Джо Байдена ускорить передачу оружия Киеву и отметил, что благодаря этой помощи Трамп получит рычаг давления на Россию в случае начала переговоров по Украине.
"Но команда Трампа не выразила особого интереса в идее предложить Украине членство в НАТО", - пишет издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле ранее заявили, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Рютте хочет призвать Трампа не уступать России, пишет WP
22 ноября, 09:02
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампКит КеллогВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала