Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ
Команда Трампа не проявила интереса к идее пригласить Украину в НАТО
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Команда выигравшего выбора США Дональда Трампа в ходе переговоров с делегацией из Киева не проявила особого интереса к идее пригласить Украину в НАТО, сообщает газета Wall Street Journal.
Ранее агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.
По данным газеты, Келлог выразил поддержку попыткам администрации американского президента Джо Байдена ускорить передачу оружия Киеву и отметил, что благодаря этой помощи Трамп получит рычаг давления на Россию в случае начала переговоров по Украине.
"Но команда Трампа не выразила особого интереса в идее предложить Украине членство в НАТО", - пишет издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В Кремле ранее заявили, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием.
В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.
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