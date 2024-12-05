https://ria.ru/20241205/nato-1987474347.html

Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ

Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ - РИА Новости, 05.12.2024

Трамп не проявил интереса к идее пригласить Украину в НАТО, пишет WSJ

Команда выигравшего выбора США Дональда Трампа в ходе переговоров с делегацией из Киева не проявила особого интереса к идее пригласить Украину в НАТО, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T10:52

2024-12-05T10:52

2024-12-05T10:52

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Команда выигравшего выбора США Дональда Трампа в ходе переговоров с делегацией из Киева не проявила особого интереса к идее пригласить Украину в НАТО, сообщает газета Wall Street Journal. Ранее агентство Рейтер передавало, что украинская делегация во главе с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком встретилась в США с будущим советником по национальной безопасности Трампа Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом. По данным газеты, Келлог выразил поддержку попыткам администрации американского президента Джо Байдена ускорить передачу оружия Киеву и отметил, что благодаря этой помощи Трамп получит рычаг давления на Россию в случае начала переговоров по Украине. "Но команда Трампа не выразила особого интереса в идее предложить Украине членство в НАТО", - пишет издание. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Кремле ранее заявили, что полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. В РФ не раз заявляли, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20241107/nato-1982347909.html

https://ria.ru/20241122/ryutte-1985123947.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский, нато