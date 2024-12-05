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В НАТО обсудили новый план безопасности для Украины, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/nato-1987441553.html
В НАТО обсудили новый план безопасности для Украины, пишет Bloomberg
В НАТО обсудили новый план безопасности для Украины, пишет Bloomberg - РИА Новости, 05.12.2024
В НАТО обсудили новый план безопасности для Украины, пишет Bloomberg
Страны НАТО на саммите в Брюсселе обсуждали варианты предоставления гарантий безопасности Украине, которые бы не провоцировали Россию. Об этом сообщает... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T05:03
2024-12-05T05:03
в мире
украина
россия
марк рютте
нато
брюссель
дональд трамп
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Брюсселе обсуждали варианты предоставления гарантий безопасности Украине, которые бы не провоцировали Россию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники."В ходе обсуждений рассматривались различные варианты гарантий безопасности, которые бы защитили Украину и которые не провоцировали бы Россию", — отмечается в публикации.Одним из возможных вариантов прекращения огня источники агентства назвали создание демилитаризованной зоны. В случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать ее, по словам одного высокопоставленного дипломата НАТО.При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции четко обозначил необходимость усиления военной поддержки Украины, акцентировав внимание на том, что целью поставок вооружений является предоставление Киеву более выгодных позиций на переговорах.Ранее Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине, которая может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, будет представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.
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в мире, украина, россия, марк рютте, нато, брюссель, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Марк Рютте, НАТО, Брюссель, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
В НАТО обсудили новый план безопасности для Украины, пишет Bloomberg

Bloomberg: в НАТО рассматривают гарантии Киеву, которые бы не провоцировали РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Саммит НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Брюсселе обсуждали варианты предоставления гарантий безопасности Украине, которые бы не провоцировали Россию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на дипломатические источники.
"В ходе обсуждений рассматривались различные варианты гарантий безопасности, которые бы защитили Украину и которые не провоцировали бы Россию", — отмечается в публикации.
Одним из возможных вариантов прекращения огня источники агентства назвали создание демилитаризованной зоны. В случае прекращения огня европейские войска, вероятно, будут охранять и патрулировать ее, по словам одного высокопоставленного дипломата НАТО.
При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции четко обозначил необходимость усиления военной поддержки Украины, акцентировав внимание на том, что целью поставок вооружений является предоставление Киеву более выгодных позиций на переговорах.
Ранее Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине, которая может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, будет представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
Блинкен заявил о завершении работ G7 по передаче Украине российских активов
02:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМарк РюттеНАТОБрюссельДональд Трамп
 
 
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