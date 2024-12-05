НАСА отложило пилотируемый полет к Луне
НАСА отложило пилотируемый полет к Луне до апреля 2026 года
© AP Photo / Nardus EngelbrechtЛуна
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Луна. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА вновь отложило пилотируемый полет к Луне в рамках орбитальной миссии Artemis II, теперь он планируется в апреле 2026 года, сообщил на пресс-конференции в четверг администратор НАСА Билл Нельсон.
"Только сегодня утром мы завершили заседание Исполнительного совета. Это было после того, как у нас была группа по независимому аудиту. У нас было совещание заместителей, у нас было совещание руководителей их агентств. Все они единогласно дали рекомендации Исполнительному совету, и я, как председатель, обязан принять или не принять эти рекомендации. И на основе данных мы единогласно решили, что НАСА в наших директивных органах будет двигаться вперед с текущей капсулой Artemis II Orion и тепловым экраном с измененной траекторией входа ... Теперь мы планируем запуск Artemis II на апрель 2026 года", - заявил Нельсон.
Однако космическое агентство будет стараться провести этот полет раньше намеченной даты, отметил глава НАСА, чьи полномочия истекут в следующем году, так как выигравший выборы президента США Дональд Трамп заявил в среду о новом кандидате на этот пост. Им стал миллиардер и гражданский астронавт Джаред Айзекман.
В начале 2024 года Нельсон заявил об очередной задержке в планируемых срока запуска миссии. Тогда она была отложена до сентября 2025 года.
Первый полет в рамках лунной программы НАСА "Артемида-1" состоялся в ноябре 2022 года. Он стал первым интегрированным полетом ракеты-носителя SLS и созданного совместно с Европейским космическим агентством корабля Orion.
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