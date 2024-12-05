https://ria.ru/20241205/moskva-1987491510.html
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов - РИА Новости, 05.12.2024
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов многоквартирных домов в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:03
2024-12-05T12:03
2024-12-05T12:03
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов многоквартирных домов в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году отремонтировали 16,2 тысячи подъездов, работы проходили во всех административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://ria.ru/20241126/kobzev-1985740581.html
https://ria.ru/20240513/moskva-1945513889.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов
Бирюков: в Москве в 2024 году отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов домов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов многоквартирных домов в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году отремонтировали 16,2 тысячи подъездов, работы проходили во всех административных округах", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.