Рейтинг@Mail.ru
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:03 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/moskva-1987491510.html
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов - РИА Новости, 05.12.2024
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов многоквартирных домов в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T12:03
2024-12-05T12:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983681259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d301684f886253e14a49a4cea31ef75.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов многоквартирных домов в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году отремонтировали 16,2 тысячи подъездов, работы проходили во всех административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://ria.ru/20241126/kobzev-1985740581.html
https://ria.ru/20240513/moskva-1945513889.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983681259_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_602124f319784957e1d762e57241308a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов

Бирюков: в Москве в 2024 году отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов домов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочие во время реставрационных работ
Рабочие во время реставрационных работ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Рабочие во время реставрационных работ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов многоквартирных домов в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году отремонтировали 16,2 тысячи подъездов, работы проходили во всех административных округах", - рассказал Бирюков.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Капремонт по нацпроектам проведут в 37 объектах образования Приангарья
26 ноября, 11:47
Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве
13 мая, 10:26
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала