https://ria.ru/20241205/moskva-1987491510.html

В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов

В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов - РИА Новости, 05.12.2024

В Москве за год отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов многоквартирных домов в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T12:03

2024-12-05T12:03

2024-12-05T12:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали более 16,2 тысячи подъездов многоквартирных домов в 2024 году в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году отремонтировали 16,2 тысячи подъездов, работы проходили во всех административных округах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в обязательный перечень входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции. При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.

https://ria.ru/20241126/kobzev-1985740581.html

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков