В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
В Москве 10 декабря пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Мост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических и информационных вызовов, а также приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения суверенитета страны, обсудят участники конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес", который состоится в Москве 10 декабря, сообщили организаторы мероприятия.
"В Москве пройдет XI конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Его организаторами выступают компания "Иннопрактика" и МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.
Ожидается, что на конгрессе спикеры обсудят актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических, технологических, информационных вызовов и риска дефицита финансирования, механизмы государственной поддержки, а также поделятся успешными бизнес-практиками.
Кроме того, на площадке мероприятия состоятся дискуссии о развитии человеческого потенциала в России, роли вузов и системы образования в подготовке кадров для инновационной экономики, культурных достижениях и ценностных приоритетах в международной политике.
Среди приглашенных гостей конгресса помощник президента России Андрей Фурсенко, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
На пленарном заседании конгресса "Совокупный суверенитет 3.0: значимость национального единства науки, бизнеса, кадров в условиях многополярного мира" спикеры обсудят приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения совокупного суверенитета страны, уточнили организаторы.
"Сегодня достижение совокупного суверенитета России невозможно без собственных научных исследований и разработок, внедрения отечественных технологий и оборудования, а также стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции. При этом темпы роста производств сейчас требуют колоссальных инвестиционных ресурсов, поэтому важна координация действий государства, корпораций и бизнеса", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении организаторов.