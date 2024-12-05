https://ria.ru/20241205/moskva-1987488721.html

В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" - РИА Новости, 05.12.2024

В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

Актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических и информационных вызовов, а также приоритетные сферы деятельности и условия,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T11:56

2024-12-05T11:56

2024-12-05T11:56

технологии

россия

москва

андрей фурсенко

оксана лут

валерий фальков

иннопрактика

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических и информационных вызовов, а также приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения суверенитета страны, обсудят участники конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес", который состоится в Москве 10 декабря, сообщили организаторы мероприятия. "В Москве пройдет XI конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Его организаторами выступают компания "Иннопрактика" и МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении. Ожидается, что на конгрессе спикеры обсудят актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических, технологических, информационных вызовов и риска дефицита финансирования, механизмы государственной поддержки, а также поделятся успешными бизнес-практиками. Кроме того, на площадке мероприятия состоятся дискуссии о развитии человеческого потенциала в России, роли вузов и системы образования в подготовке кадров для инновационной экономики, культурных достижениях и ценностных приоритетах в международной политике. Среди приглашенных гостей конгресса помощник президента России Андрей Фурсенко, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. На пленарном заседании конгресса "Совокупный суверенитет 3.0: значимость национального единства науки, бизнеса, кадров в условиях многополярного мира" спикеры обсудят приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения совокупного суверенитета страны, уточнили организаторы. "Сегодня достижение совокупного суверенитета России невозможно без собственных научных исследований и разработок, внедрения отечественных технологий и оборудования, а также стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции. При этом темпы роста производств сейчас требуют колоссальных инвестиционных ресурсов, поэтому важна координация действий государства, корпораций и бизнеса", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении организаторов.

https://ria.ru/20241125/proekt-1984986205.html

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технологии, россия, москва, андрей фурсенко, оксана лут, валерий фальков, иннопрактика, мгу имени м. в. ломоносова, курчатовский институт