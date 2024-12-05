Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/moskva-1987488721.html
В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" - РИА Новости, 05.12.2024
В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"
Актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических и информационных вызовов, а также приоритетные сферы деятельности и условия,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T11:56
2024-12-05T11:56
технологии
россия
москва
андрей фурсенко
оксана лут
валерий фальков
иннопрактика
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986456344_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f0c9c3407c89a274d1740138edc2aa96.jpg
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических и информационных вызовов, а также приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения суверенитета страны, обсудят участники конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес", который состоится в Москве 10 декабря, сообщили организаторы мероприятия. "В Москве пройдет XI конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Его организаторами выступают компания "Иннопрактика" и МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении. Ожидается, что на конгрессе спикеры обсудят актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических, технологических, информационных вызовов и риска дефицита финансирования, механизмы государственной поддержки, а также поделятся успешными бизнес-практиками. Кроме того, на площадке мероприятия состоятся дискуссии о развитии человеческого потенциала в России, роли вузов и системы образования в подготовке кадров для инновационной экономики, культурных достижениях и ценностных приоритетах в международной политике. Среди приглашенных гостей конгресса помощник президента России Андрей Фурсенко, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. На пленарном заседании конгресса "Совокупный суверенитет 3.0: значимость национального единства науки, бизнеса, кадров в условиях многополярного мира" спикеры обсудят приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения совокупного суверенитета страны, уточнили организаторы. "Сегодня достижение совокупного суверенитета России невозможно без собственных научных исследований и разработок, внедрения отечественных технологий и оборудования, а также стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции. При этом темпы роста производств сейчас требуют колоссальных инвестиционных ресурсов, поэтому важна координация действий государства, корпораций и бизнеса", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении организаторов.
https://ria.ru/20241125/proekt-1984986205.html
https://ria.ru/20240711/promyshlennost-1958878758.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986456344_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e868189f8354e3ca8804284c0315b152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, москва, андрей фурсенко, оксана лут, валерий фальков, иннопрактика, мгу имени м. в. ломоносова, курчатовский институт
Технологии, Россия, Москва, Андрей Фурсенко, Оксана Лут, Валерий Фальков, Иннопрактика, МГУ имени М. В. Ломоносова, Курчатовский институт
В Москве пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

В Москве 10 декабря пройдет конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Мост Багратион и московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мост "Багратион" и московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических и информационных вызовов, а также приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения суверенитета страны, обсудят участники конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес", который состоится в Москве 10 декабря, сообщили организаторы мероприятия.
Москве пройдет XI конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". Его организаторами выступают компания "Иннопрактика" и МГУ имени М.В. Ломоносова", - говорится в сообщении.
Конференция - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Проект по поддержке российских ученых и их изобретений запустили в России
25 ноября, 10:00
Ожидается, что на конгрессе спикеры обсудят актуальные задачи российской инновационной промышленности в условиях экономических, технологических, информационных вызовов и риска дефицита финансирования, механизмы государственной поддержки, а также поделятся успешными бизнес-практиками.
Кроме того, на площадке мероприятия состоятся дискуссии о развитии человеческого потенциала в России, роли вузов и системы образования в подготовке кадров для инновационной экономики, культурных достижениях и ценностных приоритетах в международной политике.
Среди приглашенных гостей конгресса помощник президента России Андрей Фурсенко, министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
На пленарном заседании конгресса "Совокупный суверенитет 3.0: значимость национального единства науки, бизнеса, кадров в условиях многополярного мира" спикеры обсудят приоритетные сферы деятельности и условия, необходимые для достижения совокупного суверенитета страны, уточнили организаторы.
"Сегодня достижение совокупного суверенитета России невозможно без собственных научных исследований и разработок, внедрения отечественных технологий и оборудования, а также стимулирования экспорта высокотехнологичной продукции. При этом темпы роста производств сейчас требуют колоссальных инвестиционных ресурсов, поэтому важна координация действий государства, корпораций и бизнеса", - сказала первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика", общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, слова которой приводятся в сообщении организаторов.
Рабочие собирают БМП-3 в цехе Курганского машиностроительного завода в Кургане - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Военная промышленность должна потянуть за собой экономику, считает эксперт
11 июля, 05:23
 
ТехнологииРоссияМоскваАндрей ФурсенкоОксана ЛутВалерий ФальковИннопрактикаМГУ имени М. В. ЛомоносоваКурчатовский институт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала